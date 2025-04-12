Цена за 1 грамм золота в Украине — сколько дадут в ломбардах в апреле 2025

Золотые украшения. Фото: Pexels

Украинцы могут сохранить свои финансовые сбережения от инфляции путем инвестирования в надежный актив — золото. Этот драгоценный металл планомерно дорожает в 2025 году, позволяя зарабатывать на разнице показателей. Поскольку золото растет в цене, то банки и ломбарды также пересматривают его стоимость.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 грамм золота в Украине по состоянию на 12 апреля.

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Цены от Нацбанка

Национальный банк Украины регулярно публикует на официальном сайте сведения о закупочной стоимости драгоценных металлов. Поскольку на регулятора возложена функция обеспечивать накопление и хранение золотовалютных резервов, он покупает металлы у субъектов хозяйствования. Причем операции по поставке ресурса освобождаются от налога на добавленную стоимость.

По состоянию на 11 апреля 2025 года закупочные цены на золото такие:

банковский металл, доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами — 4 114,30 грн/грамм;

банковский металл, который требует доведения до стандартов качества — 4 101,96 грн/грамм;

металл, не соответствующий требованиям качества — 4 073,16 грн/грамм.

Что касается стоимости драгоценного металла в ломе, то показатели находятся на таком уровне:

333 проба — 1 356,36 грн/грамм;

375 проба — 1 527,44 грн/грамм;

500 проба — 2 036,58 грн/грамм;

583 проба — 2 374,65 грн/грамм;

585 проба — 2 382,80 грн/грамм;

750 проба — 3 054,87 грн/грамм;

900 проба — 3 665,84 грн/грамм;

916 проба — 3 731,01 грн/грамм;

958 проба — 3 902,09 грн/грамм;

999 проба — 4 069,09 грн/грамм;

999,9 проба — 4 072,75 грн/грамм.

НБУ покупает лом изделий, комбинированный из золота и серебра, где содержание серебра до 70%, по цене 1 249 грн/грамм. Предметы религиозного культа, медали, монеты, жетоны и т.д. украинцы сдают по стоимости соответствующего металла и пробы.

Цены на золото в ломбарде

Сдавая золотые украшения в ломбард, нужно понимать, что доход зависит от многих факторов, в частности срока кредитования, пробы, веса и т.д. Лучше всего продавать кольца, серьги, браслеты, подвески и крестики, поскольку обычно такие драгоценности изготовлены из золота высокой пробы.

По состоянию на 12 апреля ломбарды принимают драгоценный металл по такой стоимости:

375 проба — до 1 670 грн/грамм;

500 проба — до 2 227 грн/грамм;

583 проба — до 2 596 грн/грамм;

585 проба — до 2 605 грн/грамм;

750 проба — до 3 340 грн/грамм;

900 проба — до 4 008 грн/грамм;

916 проба — до 4 079 грн/грамм;

958 проба — до 4 266 грн/грамм;

Отметим, доход от продажи золотых украшений может расцениваться как реализация движимого имущества. Такая прибыль подлежит налогообложению. Зато деньги, полученные от продажи банковского золота в слитках, не требует уплаты налогов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут обогатиться, продавая на повторную переработку лом цветных металлов, в частности латуни. Предприятия готовы платить в среднем 180-200 грн за килограмм, поскольку ценят металл за его электро- и теплопроводность.

Также мы писали, как украинцам заработать дополнительные средства на ломе алюминия. Он стоит дешевле, чем медь или латунь, но финансовую выгоду приносит. В домашних условиях найти цветной металл можно на кухне и в бытовой технике.