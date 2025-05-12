Продажа чермета и цветных металлов — что выгодно сдать на лом в мае 2025

Лом автомобиля. Фото: Pexels

Украинцы могут много заработать на ломе, если будут продавать дорогие металлы. Стоит обратить внимание на конструкции с большим содержанием алюминия, меди, стали, латуни. Именно эти цветные металлы способны принести немалый заработок в мае.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что украинцам выгоднее всего сдавать на лом.

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Утилизация старого холодильника

Этот бытовой прибор есть во всех домохозяйствах. Когда холодильник полностью ломается, возникает вопрос, что делать с металлической коробкой. Самым целесообразным вариантом будет продажа на лом, поскольку внутри холодильников содержится много цветных металлов.

Стоит учесть, что пункты приема платят за отдельные детали, изготовленные из меди, алюминия, латуни, бронзы и тому подобное. Конечная стоимость будет зависеть от процентного содержания дорогих металлов. Меди много в компрессорах, трубках и обмотке, килограмм этого материала стоит в среднем 280-300 грн.

Продать удастся такие части холодильника:

дверцы, полки и стенки;

фрагменты радиатора;

морозильную камеру;

медную обмотку;

компрессор без пластика.

И не следует забывать о черном металле, из которого изготавливают корпус. Общий вес лома может составлять от 20 до 70 кг, особенно если речь о старых габаритных приборах времен Советского Союза. Стоимость килограмма чермета в мае 2025 года — от 4 до 7 грн.

Продажа старого автомобиля

Если ваше старое транспортное средство больше не годится для поездок и только занимает место в гараже, от него надо избавиться, продав компоненты на лом. Внутри автомобиля можно найти немало дорогих металлов:

электропроводка ценится за медь;

тормозные колодки имеют стальные нити или медь;

аккумулятор содержит тяжелые свинцовые пластины (стоит в среднем 30-50 грн/кг);

двигатель изготавливают из различных дорогих цветных сплавов.

Также можно отдельно продать компоненты, не подлежащие повторной переработке, в частности стекло, шины, сиденья, обшивку салона и др. Конечный доход будет зависеть от многих факторов, таких как вес полученного лома, наличия загрязнений или ржавчины на металлических деталях.

Напомним, украинцы могут сдать лом алюминия и заработать неплохие деньги. Металл характеризуется тепло- и электропроводностью, прочностью, следовательно высоко ценится на рынке повторной переработки. Цены колеблются в пределах 40-90 грн/кг.

Также мы писали, что в мире подорожало золото. Украинцы могут продать изделия из драгоценного металла в ломбард, хотя целесообразнее подождать, пока стоимость унции подрастет еще больше. Плюс выгодно зарабатывать на банковских металлах.

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