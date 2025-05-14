Цены на цветные металлы в мае — какой лом выгоднее всего продать украинцам

Автомобильный лом. Фото: Pexels

Чтобы заработать как можно больше денег, украинцам стоит выбирать металлы, которые выгодно сдавать на лом. Чермет не входит в эту категорию, поскольку стоит дешево.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на лом каких металлов украинцам стоит сделать ставку в 2025 году.

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Цены на медь в мае

Этот цветной металл способен принести продавцам неплохие деньги, поскольку стоит в среднем от 250 до 320 грн за килограмм. Его довольно легко добыть в домашних условиях, ведь источниками меди является бытовая техника и компоненты транспортных средств, а также различные провода/кабели.

По состоянию на май 2025 года пункты приема дают такие суммы за 1 килограмм лома меди:

Киевская область — от 200 до 325 грн;

Винницкая область — от 215 до 325 грн;

Днепропетровская область — от 280 до 320 грн;

Запорожская область — от 288 до 339 грн;

Львовская область — от 270 до 300 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 290 до 340 грн;

Сумская область — от 290 до 330 грн;

Харьковская область — от 280 до 336 грн.

Чтобы найти цветной металл, следует покопаться в старых приборах, в частности холодильниках, стиральных машинах, фенах, микроволновых печах и тому подобное. Там содержатся медные катушки, за которые удастся получить хорошее денежное вознаграждение.

Плюс не помешает обратить внимание на непригодные люминесцентные лампы, детали канализационных систем, дверные ручки, мебельную фурнитуру, механизмы автомобилей и мотоциклов, медные трубки в кондиционерах/бойлерах, компрессоры.

Цены на латунь в мае

Металл применяют во многих сферах. Латунь пригодится в строительстве, при изготовлении бытовых приборов и декоративных элементов. Сырье ценят за высокую электро- и теплопроводность, сохранение качеств после повторной переработки, а также красивый золотистый оттенок.

В мае 2025 года украинцы могут заработать такие суммы за 1 килограмм лома латуни:

Киевская область — от 160 до 190 грн;

Винницкая область — от 170 до 198 грн;

Днепропетровская область — от 185 до 200 грн;

Запорожская область — от 185 до 215 грн;

Львовская область — от 160 до 180 грн;

Одесская область — от 160 до 180 грн;

Сумская область — от 175 до 200 грн;

Харьковская область — от 190 до 206 грн.

Сырье содержится в сантехнических изделиях, в частности кранах водопроводных сетей и смесителях. Достаточным источником латуни является интерьер жилья, поскольку из этого цветного металла изготавливают бра и торшеры, дверные петли, рамы для зеркал и пр. Плюс стоит осмотреть посуду, а именно чайники, хлебницы, старые самовары.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на лом черных и цветных металлов отличаются в зависимости от области Украины. В некоторых случаях выгоднее сдать металлические конструкции в другом регионе, поскольку там выше стоимость за килограмм алюминия, меди или латуни.

Также мы писали, что мировые цены на золото резко поднялись в 2025 году. Благодаря этому украинцы могут больше заработать, продавая ценные украшения из драгоценного металла. Мы узнали, какую стоимость за 1 грамм золота предлагают в ломбардах.