Ціни на брухт латуні — скільки грошей дадуть за 1 кг металу в травні 2025

Гроші в руці. Фото: УНІАН

Українці можуть багато заробляти на металах, якщо здаватимуть дорогу сировину. Чормет коштує мало, хоча попит на нього стабільно високий. Зате кольорові метали можуть похвалитися високою вартістю, зокрема латунь.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на брухт латуні в травні 2025 року.

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Вартість брухту латуні в Україні

Латунні вироби стають у пригоді в багатьох сферах діяльності та галузях. Непридатні до використання конструкції варто здати на повторну переробку: це допоможе отримати фінансову вигоду, а також зменшити потребу в первинному видобутку.

Ціна брухту залежить від різних факторів, один із найголовніших — кількісний вміст сторонніх домішок, таких як олово, свинець, марганець, нікель і залізо. Чиста латунь коштує набагато дорожче, проте знайти її важче. Вартість розраховують на підставі відсоткового співвідношення металів.

Плюс деякі компанії пропонують вигідніші умови в разі безготівкового розрахунку. Станом на кінець травня 2025 року українці можуть заробити на брухті латуні такі суми (середня ціна по області за 1 кілограм):

Київська область — від 160 до 190 грн;

Вінницька область — від 170 до 198 грн;

Дніпропетровська область — від 185 до 200 грн;

Запорізька область — від 185 до 215 грн;

Львівська область — від 160 до 180 грн;

Одеська область — від 160 до 180 грн;

Сумська область — від 175 до 200 грн;

Харківська область — від 190 до 206 грн.

Вартість брухту латуні в Україні. Фото: скриншот

Щоб відшукати кольоровий метал у домашніх умовах, доведеться постаратися. Пункти прийому купують кускові відходи (прути, листи, труби), фурнітуру, музичні інструменти, дроти, радіаторні трубки, стружку, сантехнічні вироби, предмети інтер’єру, посуд тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здати на повторну переробку брухт свинцю і заробити непогані гроші. Ця сировина дуже токсична і вимагає обережності при експлуатації. Пункти прийому дають за 1 кг кольорового металу 30-60 грн у середньому.

Також ми писали, що відбувається в Україні з цінами на чормет і скільки дають компанії за 1 кг брухту станом на травень 2025 року. Попит тримається на стабільному рівні, натомість вартість чорних металів невелика — від 5 до 7 грн в середньому.