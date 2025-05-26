Цены на лом латуни — сколько денег дадут за 1 кг металла в мае 2025

Продажа лома в мае — на каком металле можно неплохо заработать
Украинцы могут много зарабатывать на металлах, если будут сдавать дорогое сырье. Чермет стоит мало, хотя спрос на него стабильно высокий. Зато цветные металлы могут похвастаться высокой стоимостью, в частности латунь.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом латуни в мае 2025 года.
Стоимость лома латуни в Украине
Латунные изделия пригодились во многих сферах деятельности и отраслях. Непригодные к использованию конструкции лучше сдать на повторную переработку: это поможет получить финансовую выгоду, а также уменьшить потребность в первичной добыче.
Цена лома зависит от разных факторов, один из самых главных — количественное содержание посторонних примесей, таких как олово, свинец, марганец, никель и железо. Чистая латунь стоит намного дороже, однако найти ее труднее. Стоимость рассчитывают на основании процентного соотношения металлов.
Плюс некоторые компании предлагают более выгодные условия в случае безналичного расчета. По состоянию на конец мая 2025 года украинцы могут заработать на ломе латуни такие суммы (средняя цена по области за 1 килограмм):
- Киевская область — от 160 до 190 грн;
- Винницкая область — от 170 до 198 грн;
- Днепропетровская область — от 185 до 200 грн;
- Запорожская область — от 185 до 215 грн;
- Львовская область — от 160 до 180 грн;
- Одесская область — от 160 до 180 грн;
- Сумская область — от 175 до 200 грн;
- Харьковская область — от 190 до 206 грн.
Чтобы отыскать цветной металл в домашних условиях, придется постараться. Пункты приема покупают кусковые отходы (прутья, листы, трубы), фурнитуру, музыкальные инструменты, провода, радиаторные трубки, стружку, сантехнические изделия, предметы интерьера, посуду и т.д.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут сдать на повторную переработку лом свинца и заработать неплохие деньги. Это сырье очень токсичное и требует осторожности при эксплуатации. Пункты приема дают за 1 кг цветного металла 30-60 грн в среднем.
Также мы писали, что происходит в Украине с ценами на чермет и сколько дают компании за 1 кг лома по состоянию на май 2025 года. Спрос держится на стабильном уровне, зато стоимость черных металлов небольшая — от 5 до 7 грн в среднем.
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