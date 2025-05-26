Цены на лом латуни — сколько денег дадут за 1 кг металла в мае 2025

Деньги в руке. Фото: УНИАН

Украинцы могут много зарабатывать на металлах, если будут сдавать дорогое сырье. Чермет стоит мало, хотя спрос на него стабильно высокий. Зато цветные металлы могут похвастаться высокой стоимостью, в частности латунь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом латуни в мае 2025 года.

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Стоимость лома латуни в Украине

Латунные изделия пригодились во многих сферах деятельности и отраслях. Непригодные к использованию конструкции лучше сдать на повторную переработку: это поможет получить финансовую выгоду, а также уменьшить потребность в первичной добыче.

Цена лома зависит от разных факторов, один из самых главных — количественное содержание посторонних примесей, таких как олово, свинец, марганец, никель и железо. Чистая латунь стоит намного дороже, однако найти ее труднее. Стоимость рассчитывают на основании процентного соотношения металлов.

Плюс некоторые компании предлагают более выгодные условия в случае безналичного расчета. По состоянию на конец мая 2025 года украинцы могут заработать на ломе латуни такие суммы (средняя цена по области за 1 килограмм):

Киевская область — от 160 до 190 грн;

Винницкая область — от 170 до 198 грн;

Днепропетровская область — от 185 до 200 грн;

Запорожская область — от 185 до 215 грн;

Львовская область — от 160 до 180 грн;

Одесская область — от 160 до 180 грн;

Сумская область — от 175 до 200 грн;

Харьковская область — от 190 до 206 грн.

Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Чтобы отыскать цветной металл в домашних условиях, придется постараться. Пункты приема покупают кусковые отходы (прутья, листы, трубы), фурнитуру, музыкальные инструменты, провода, радиаторные трубки, стружку, сантехнические изделия, предметы интерьера, посуду и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут сдать на повторную переработку лом свинца и заработать неплохие деньги. Это сырье очень токсичное и требует осторожности при эксплуатации. Пункты приема дают за 1 кг цветного металла 30-60 грн в среднем.

Также мы писали, что происходит в Украине с ценами на чермет и сколько дают компании за 1 кг лома по состоянию на май 2025 года. Спрос держится на стабильном уровне, зато стоимость черных металлов небольшая — от 5 до 7 грн в среднем.