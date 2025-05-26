Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Экономика Продажа лома в мае — на каком металле можно неплохо заработать

Продажа лома в мае — на каком металле можно неплохо заработать

Ua en ru
Дата публикации 26 мая 2025 14:15
Цены на лом латуни — сколько денег дадут за 1 кг металла в мае 2025
Деньги в руке. Фото: УНИАН

Украинцы могут много зарабатывать на металлах, если будут сдавать дорогое сырье. Чермет стоит мало, хотя спрос на него стабильно высокий. Зато цветные металлы могут похвастаться высокой стоимостью, в частности латунь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом латуни в мае 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Стоимость лома латуни в Украине

Латунные изделия пригодились во многих сферах деятельности и отраслях. Непригодные к использованию конструкции лучше сдать на повторную переработку: это поможет получить финансовую выгоду, а также уменьшить потребность в первичной добыче.

Цена лома зависит от разных факторов, один из самых главных — количественное содержание посторонних примесей, таких как олово, свинец, марганец, никель и железо. Чистая латунь стоит намного дороже, однако найти ее труднее. Стоимость рассчитывают на основании процентного соотношения металлов.

Плюс некоторые компании предлагают более выгодные условия в случае безналичного расчета. По состоянию на конец мая 2025 года украинцы могут заработать на ломе латуни такие суммы (средняя цена по области за 1 килограмм):

  • Киевская область — от 160 до 190 грн;
  • Винницкая область — от 170 до 198 грн;
  • Днепропетровская область — от 185 до 200 грн;
  • Запорожская область — от 185 до 215 грн;
  • Львовская область — от 160 до 180 грн;
  • Одесская область — от 160 до 180 грн;
  • Сумская область — от 175 до 200 грн;
  • Харьковская область — от 190 до 206 грн.
Продажа лома в мае — на каком металле можно неплохо заработать - фото 1
Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Чтобы отыскать цветной металл в домашних условиях, придется постараться. Пункты приема покупают кусковые отходы (прутья, листы, трубы), фурнитуру, музыкальные инструменты, провода, радиаторные трубки, стружку, сантехнические изделия, предметы интерьера, посуду и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут сдать на повторную переработку лом свинца и заработать неплохие деньги. Это сырье очень токсичное и требует осторожности при эксплуатации. Пункты приема дают за 1 кг цветного металла 30-60 грн в среднем.

Также мы писали, что происходит в Украине с ценами на чермет и сколько дают компании за 1 кг лома по состоянию на май 2025 года. Спрос держится на стабильном уровне, зато стоимость черных металлов небольшая — от 5 до 7 грн в среднем.

цены продажа латунь металл металлолом
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /