Ціни на чормет у травні 2025 року — скільки вдасться заробити на 1 кг брухту

Брухт металів. Фото: скриншот/YouTube

Непоганим способом заробити є продаж чорних і кольорових металів. Мотлох принесе гроші, якщо здавати потрібний брухт. Зокрема, чормет використовують у безлічі сфер, а його повторне перероблювання здатне знизити рівень забруднення довкілля.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки дадуть за 1 кілограм чорного металу в різних областях України.

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Ціни на чормет у травні 2025 року

Чорні метали — це сталь, залізо і чавун. Сировину застосовують для виробництва товарів, у промисловості й будівництві. Для економії енергії, зменшення відходів і збереження екології повторне перероблювання брухту напрочуд дієве. Тому пункти приймання традиційно тримають попит на високому рівні.

Станом на 19 травня 2025 року українці можуть здати чормет за такими середніми цінами:

Київська область — від 3,5 до 6,5 грн/кг;

Вінницька область — від 5 до 6 грн/кг;

Дніпропетровська область — від 5 до 7 грн/кг;

Запорізька область — від 5 до 7 грн/кг;

Львівська область — від 5 до 5,5 грн/кг;

Одеська область — від 5 до 6 грн/кг;

Сумська область — від 5 до 6,5 грн/кг;

Харківська область — від 5,8 до 6,4 грн/кг.

Вартість чормету в Україні. Фото: скриншот

Вартість чормету в Україні. Фото: скриншот

Вартість чормету в Україні. Фото: скриншот

Вартість чормету в Україні. Фото: скриншот

Вартість чормету в Україні. Фото: скриншот 1 / 5









Світові ціни на брухт

Наприкінці квітня європейські котирування на сталевий брухт різко впали. За даними Kallanish, з 1 по 24 квітня вартість знизилася на 45 дол./т — до 310 дол./т. Учасники ринку пов’язують неблагонадійну ситуацію зі скороченням закупівель з боку концерну ArcelorMittal (найбільший покупець у західноєвропейському регіоні).

"За інформацією трейдерів, низка італійських метпідприємств також призупинила закупівлю. По-перше, їхні продажі арматури виявилися низькими. По друге, заводські склади забиті брухтом вщент. Це дозволяє виробникам відмовлятися від нових постачань", — йдеться на спеціалізованому порталі GMK Center.

Вартість брухту в Туреччині впала на 49 дол./т через торгові війни. Як очікувалося, ціни на азійський сталевий експорт знизилися, відповідно показники втратили конкурентоспроможність. А дешеві напівфабрикати змістили баланс попиту на брухт у Туреччині.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити непогані гроші, продаючи брухт кольорових металів. Високо цінується свинець, оскільки його непросто дістати в домашніх умовах, а утилізація вимагає обережності через токсичність. Ми дізналися, скільки коштує 1 кг брухту у травні 2025 року.

Також ми писали, на яких кольорових металах українці зможуть заробити найбільше. Дорогими вважаються мідь і латунь, за них пункти приймання дають кілька сотень гривень (кілограм). Плюс такий брухт нескладно відшукати в домашніх умовах.