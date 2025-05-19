Цены на чермет в мае 2025 года — сколько удастся заработать на 1 кг лома

Лом металлов. Фото: скриншот/YouTube

Неплохим способом заработать является продажа черных и цветных металлов. Хлам принесет деньги, если сдавать востребованный лом. В частности, чермет используют во множестве сфер, а его повторная переработка способна снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько дадут за 1 килограмм черного металла в разных областях Украины.

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Цены на чермет в мае 2025 года

Черные металлы — это сталь, железо и чугун. Сырье применяют для производства товаров, в промышленности и строительстве. Для экономии энергии, уменьшения отходов и сохранения экологии повторная переработка лома очень эффективна. Поэтому пункты приема традиционно держат спрос на высоком уровне.

По состоянию на 19 мая 2025 года украинцы могут сдать чермет по таким средним ценам:

Киевская область — от 3,5 до 6,5 грн/кг;

Винницкая область — от 5 до 6 грн/кг;

Днепропетровская область — от 5 до 7 грн/кг;

Запорожская область — от 5 до 7 грн/кг;

Львовская область — от 5 до 5,5 грн/кг;

Одесская область — от 5 до 6 грн/кг;

Сумская область — от 5 до 6,5 грн/кг;

Харьковская область — от 5,8 до 6,4 грн/кг.

Стоимость чермета в Украине. Фото: скриншот

Стоимость чермета в Украине. Фото: скриншот

Стоимость чермета в Украине. Фото: скриншот

Стоимость чермета в Украине. Фото: скриншот

Стоимость чермета в Украине. Фото: скриншот 1 / 5









Мировые цены на лом

В конце апреля европейские котировки на стальной лом резко упали. По данным Kallanish, с 1 по 24 апреля стоимость снизилась на 45 долл./т — до 310 долл./т. Участники рынка связывают неблагонадежную ситуацию с сокращением закупок со стороны концерна ArcelorMittal (крупнейший покупатель в западноевропейском регионе).

"По информации трейдеров, некоторые итальянские метпредприятия также приостановили закупку. Во-первых, их продажи арматуры оказались низкими. Во-вторых, заводские склады забиты ломом до отказа. Это позволяет производителям отказываться от новых поставок", — говорится на специализированном портале GMK Center.

Стоимость лома в Турции упала на 49 долл. /т из-за торговых войн. Как ожидалось, цены на азиатский стальной экспорт снизились, соответственно показатели потеряли конкурентоспособность. А дешевые полуфабрикаты сместили баланс спроса на лом в Турции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая лом цветных металлов. Высоко ценится свинец, поскольку его непросто достать в домашних условиях, а утилизация требует осторожности из-за токсичности. Мы узнали, сколько стоит 1 кг лома в мае 2025 года.

Также мы писали, на каких цветных металлах украинцы смогут заработать больше всего. Дорогими считаются медь и латунь, за них пункты приема дают несколько сотен гривен (килограмм). Плюс такой лом несложно отыскать в домашних условиях.