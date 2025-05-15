Ціни на брухт свинцю — скільки коштує 1 кг у травні та де знайти метал вдома

Звалище брухту. Фото: Pexels

Українці можуть багато заробити на металі, продаючи брухт свинцю. Щоб мати додаткове джерело заробітку, достатньо здати конструкції на повторну переробку. Це принесе дохід і водночас допоможе зберегти екологію, адже свинець дуже токсичний.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки дадуть за 1 кілограм брухту свинцю у травні 2025 року.

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Ціни на свинець в Україні

Це кольоровий метал, тож апріорі коштує дорожче за чормет. Завдяки властивостям ресурс став дуже цінним і затребуваним: він має стійкість до корозії, не сприйнятливий до впливу рентгенівських променів і радіоактивного випромінювання, здатен зберігати характеристики при повторній переробці.

Завдяки пластичності та високій щільності свинець використовують у хімічній індустрії, кораблебудуванні, виготовленні захисних листів тощо. Плюс набагато дешевше взяти сировину з готової металевої конструкції, ніж видобувати. Пункти прийому встановлюють конкурентні ціни на брухт, оскільки попит на свинець чималий.

Станом на 15 травня 2025 року українці можуть продати 1 кілограм металу за такими середніми цінами:

Київська область — від 30 до 52 грн;

Вінницька область — від 40 до 63 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 55 грн;

Запорізька область — від 40 до 62 грн;

Львівська область — від 32 до 45 грн;

Одеська область — від 25 до 35 грн;

Сумська область — від 45 до 60 грн;

Харківська область — від 50 до 60 грн.

Вартість брухту свинцю в Києві. Фото: скриншот

Постає питання, де українцям знайти свинець, аби віддати на повторну переробку. В домашніх умовах кольоровий метал знайти непросто, оскільки його використовують здебільшого у промисловості. Проте не завадить звернути увагу на старі автомобільні акумулятори, які можуть містити свинець у вигляді спеціальних пластин.

Кабельна оболонка, балансувальні тягарці в колесах транспортних засобів, труби в будинках, віконні обважнювачі — це потенційні джерела токсичного металу. Як варіант, спробуйте відшукати свинцеві відходи, зокрема стружку, хоча на території звичайного будинку це непросто зробити.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть чимало заробити на брухті кольорових металів. Дорого коштує мідь і латунь, за них пункти прийому готові заплатити кілька сотень гривень (кілограм). Ціна залежить від багатьох факторів, зокрема забруднення і наявності іржі.

Також ми писали, які металеві вироби найбільш вигідно продавати на брухт. Дорогі кольорові метали, зокрема алюміній, мідь і латунь, містяться у старій побутовій техніці (холодильниках, фенах, кондиціонерах) і транспортних засобах.