Цены на лом свинца — сколько стоит 1 кг в мае и где найти металл дома

Свалка лома. Фото: Pexels

Украинцы могут много заработать на металле, продавая лом свинца. Чтобы иметь дополнительный источник заработка, достаточно сдать конструкции на повторную переработку. Это принесет доход и одновременно поможет сохранить экологию, ведь свинец очень токсичен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько дадут за 1 килограмм лома свинца в мае 2025 года.

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Цены на свинец в Украине

Это цветной металл, поэтому априори стоит дороже чермета. Благодаря свойствам ресурс стал очень ценным и востребованным: он обладает устойчивостью к коррозии, не восприимчив к воздействию рентгеновских лучей и радиоактивного излучения, способен сохранять характеристики при повторной переработке.

Благодаря пластичности и высокой плотности свинец используют в химической индустрии, кораблестроении, изготовлении защитных листов и т.д. Плюс гораздо дешевле взять сырье из готовой металлической конструкции, чем добывать. Пункты приема устанавливают конкурентные цены на лом, поскольку спрос на свинец немаленький.

По состоянию на 15 мая 2025 года украинцы могут продать 1 килограмм металла по таким средним ценам:

Киевская область — от 30 до 52 грн;

Винницкая область — от 40 до 63 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 55 грн;

Запорожская область — от 40 до 62 грн;

Львовская область — от 32 до 45 грн;

Одесская область — от 25 до 35 грн;

Сумская область — от 45 до 60 грн;

Харьковская область — от 50 до 60 грн.

Стоимость лома свинца в Киеве. Фото: скриншот

Возникает вопрос, где украинцам найти свинец, чтобы отдать на повторную переработку. В домашних условиях цветной металл отыскать непросто, поскольку его используют в основном в промышленности. Однако не помешает обратить внимание на старые автомобильные аккумуляторы, которые могут содержать свинец в виде специальных пластин.

Кабельная оболочка, балансировочные грузики в колесах транспортных средств, трубы в домах, оконные утяжелители — это потенциальные источники токсичного металла. Как вариант, попробуйте отыскать свинцовые отходы, в частности стружку, хотя на территории обычного дома это непросто сделать.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут немало заработать на ломе цветных металлов. Дорого стоит медь и латунь, за них пункты приема готовы заплатить несколько сотен гривен (килограмм). Цена зависит от многих факторов, в частности загрязнения и наличия ржавчины.

Также мы писали, какие металлические изделия наиболее выгодно продавать на лом. Дорогие цветные металлы, в частности алюминий, медь и латунь, содержатся в старой бытовой технике (холодильниках, фенах, кондиционерах) и транспортных средствах.