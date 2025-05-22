Ціни за 1 грам золота в Україні — скільки дадуть ломбарди за прикраси у травні 2025

Золото в руках. Фото: НБУ/Flickr

Дорогоцінні метали коштують неймовірних грошей, а ціна золота продовжує шокувати світові ринки. Українці активно інвестують в цей інструмент збереження капіталу від знецінення. А власники золотих прикрас можуть заробити непогані гроші, здавши ювелірні вироби в ломбард.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 грам золота в Україні станом на 22 травня.

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Вартість золота від НБУ

Національний банк регулярно публікує на офіційному сайті закупівельні ціни на золото. Як відомо, регулятор повинен накопичувати і зберігати золотовалютні резерви України, тож він укладає угоди на закупівлю дорогоцінного металу з суб’єктами господарювання. Станом на 22 травня 2025 року ціни за 1 грам такі:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 364,66 грн;

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 351,57 грн;

метал, що не відповідає вимогам якості — 4 321,01 грн.

Українці також можуть дізнатися закупівельну вартість золота у брухті:

333 проба — 1 438,90 грн/грам;

375 проба — 1 620,38 грн/грам;

500 проба — 2 160,51 грн/грам;

583 проба — 2 519,15 грн/грам;

585 проба — 2 527,79 грн/грам;

750 проба — 3 240,76 грн/грам;

900 проба — 3 888,91 грн/грам;

916 проба — 3 958,05 грн/грам;

958 проба — 4 139,53 грн/грам;

999 проба — 4 316,69 грн/грам;

999,9 проба — 4 320,58 грн/грам.

Показники змінюються щоденно в разі оновлення світової ціни дорогоцінного металу. Що цікаво, операції з постачання НБУ золота звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Ціни на золото в ломбарді

В таких закладах коштовні прикраси оцінюють за вагою і пробою, а вартість встановлюють за грам золота, орієнтуючись на біржовий курс. Водночас ломбарди роблять велику знижку (до 30%), аби не вийти в мінус. Зовнішній вигляд і стан каблучки/підвіски/браслета не грають ролі, бо виріб оцінюють як брухт, а не ювелірку.

Станом на 22 травня 2025 року українці можуть отримати в ломбарді такі суми:

375 проба — до 1 670 грн/грам;

500 проба — до 2 227 грн/грам;

583 проба — до 2 596 грн/грам;

585 проба — до 2 605 грн/грам;

750 проба — до 3 340 грн/грам;

900 проба — до 4 008 грн/грам;

916 проба — до 4 079 грн/грам;

958 проба — до 4 266 грн/грам.

Звісно, ніхто не дасть гарантію справедливої ціни, оскільки це бізнес, зосереджений за збільшені власного прибутку. Рекомендується звернутися в кілька закладів для порівняння умов обслуговування, щоб обрати ломбард із найвигіднішими пропозиціями.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні довгий час тримається стабільний попит на чорні метали. Продаючи брухт на повторну переробку, можна заробити непогані гроші. Хоча чормет коштує набагато дешевше, ніж мідь, алюміній чи латунь, тобто кольорові метали.

Також ми писали, з яких металів українці можуть отримати максимальну фінансову вигоду. Найдорожче коштує мідь, її легко знайти в домашніх умовах. Плюс непогані гроші дають за брухт латуні, вона цінується за високу електро- і теплопровідність.