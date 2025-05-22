Цены за 1 грамм золота в Украине — сколько дадут ломбарды за украшения в мае 2025

Золото в руках. Фото: НБУ/Flickr

Драгоценные металлы стоят невероятных денег, а цена золота продолжает шокировать мировые рынки. Украинцы активно инвестируют в этот инструмент сохранения капитала от обесценивания. А владельцы золотых украшений могут заработать неплохие деньги, сдав ювелирные изделия в ломбард.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 грамм золота в Украине по состоянию на 22 мая.

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Стоимость золота от НБУ

Национальный банк регулярно публикует на официальном сайте закупочные цены на золото. Как известно, регулятор должен накапливать и хранить золотовалютные резервы Украины, поэтому он заключает соглашения на закупку драгоценного металла с субъектами хозяйствования. По состоянию на 22 мая 2025 года цены за 1 грамм такие:

металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 364,66 грн;

металл, требующий доведения до стандартов качества — 4 351,57 грн;

металл, не соответствующий требованиям качества — 4 321,01 грн.

Украинцы также могут узнать закупочную стоимость золота в ломе:

333 проба — 1 438,90 грн/грамм;

375 проба — 1 620,38 грн/грамм;

500 проба — 2 160,51 грн/грамм;

583 проба — 2 519,15 грн/грамм;

585 проба — 2 527,79 грн/грамм;

750 проба — 3 240,76 грн/грамм;

900 проба — 3 888,91 грн/грамм;

916 проба — 3 958,05 грн/грамм;

958 проба — 4 139,53 грн/грамм;

999 проба — 4 316,69 грн/грамм;

999,9 проба — 4 320,58 грн/грамм.

Показатели меняются ежедневно в случае обновления мировой цены драгоценного металла. Что интересно, операции по поставке НБУ золота освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

Цены на золото в ломбарде

В таких заведениях драгоценные украшения оценивают по весу и пробе, а стоимость устанавливают за грамм золота, ориентируясь на биржевой курс. При этом ломбарды делают большую скидку (до 30%), чтобы не выйти в минус. Внешний вид и состояние кольца/подвески/браслета не играют роли, поскольку изделие оценивают как лом, а не ювелирку.

По состоянию на 22 мая 2025 года украинцы могут получить в ломбарде такие суммы:

375 проба — до 1 670 грн/грамм;

500 проба — до 2 227 грн/грамм;

583 проба — до 2 596 грн/грамм;

585 проба — до 2 605 грн/грамм;

750 проба — до 3 340 грн/грамм;

900 проба — до 4 008 грн/грамм;

916 проба — до 4 079 грн/грамм;

958 проба — до 4 266 грн/грамм.

Конечно, никто не даст гарантию справедливой цены, поскольку это бизнес, сосредоточенный за увеличении собственной прибыли. Рекомендуется обратиться в несколько заведений для сравнения условий обслуживания, дабы выбрать ломбард с самыми выгодными предложениями.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине долгое время держится стабильный спрос на черные металлы. Продавая лом на повторную переработку, можно заработать неплохие деньги. Хотя чермет стоит гораздо дешевле, чем медь, алюминий или латунь, то есть цветные металлы.

Также мы писали, из каких металлов украинцы могут получить максимальную финансовую выгоду. Дороже всего стоит медь, ее легко найти в домашних условиях. Плюс неплохие деньги дают за лом латуни, она ценится за высокую электро- и теплопроводность.