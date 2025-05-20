Курс біткоїна перевищив вартість золота — чого очікувати на ринку криптовалют

Біткоїн. Фото: Unsplash

У понеділок, 19 травня 2025 року, біткоїн здійснив стрімкий ривок, досягнувши позначки в 106-107 тис. дол. за монету. Хоча активу не вдалося оновити історичний максимум, його ціна вперше цього року перевищила вартість кілограма золота, яка становить приблизно 103,5 тис. дол. Це стало символічним моментом у конкуренції між двома активами, які часто порівнюють за їхню здатність зберігати цінність у періоди економічної нестабільності.

І хоча згодом відбулася корекція, сам факт тимчасової переваги "цифрового золота" над фізичним дорогоцінним металом має суттєве значення, пишуть експерти фінансового порталу Traders Union.

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Історичний контекст: як змінилася ціна

Золото за останнє десятиліття продемонструвало стабільне зростання: у 2015 році ціна кілограма коливалася на рівні 34 000 дол., а в 2025-му — вже перевищує 100 000 дол.

Однак біткоїн за цей самий період подолав ще більш разючий шлях — від кількох сотень до понад ста тисяч доларів за одиницю, і це на тлі коливань, регуляторного тиску та глобального скепсису.

Хто досі інвестує в золото

Золото зберігає репутацію стабільного активу в періоди нестабільності. Його активно скуповують центральні банки, інституційні гравці та великі корпорації для диверсифікації валютних резервів. Найбільш показовий приклад — Китай, який шостий місяць поспіль нарощує золоті резерви. На початок травня вони досягли 243,6 млрд дол.

Також золото має попит серед криптовалютних компаній: Tether, емітент стейблкоїна USDT, придбав 7,7 тонни золота для забезпечення токена XAUT.

Подібну модель використовують й інші учасники ринку: Paxos із токеном PAXG, Aurus із AWG, Asia Broadband із AABB Gold. Таким чином, золото поступово вбудовується навіть у цифрову екосистему.

Чому біткоїн виграє зараз

Попри популярність золота, у 2025 році розстановка сил на ринку почала змінюватися. Аналітики JPMorgan називають ситуацію грою з нульовою сумою: зростання вартості біткоїна часто відбувається паралельно зі зниженням цін на золото. З лютого по квітень лідирував дорогоцінний метал, але останнім часом тренд змінився.

Лише за останній місяць біткоїн додав 18% до своєї вартості, тоді як золото подешевшало майже на 8%. Це підтверджується й капіталовими потоками: інвестори виходять із золотих ETF-фондів і спрямовують кошти у біткоїн-фонди. Цифрова валюта виглядає дедалі привабливішою для стратегічного зберігання капіталу.

Стратегічні покупки біткоїна

Підтримку біткоїна забезпечують не лише ринкові тренди, а й активність великих гравців. Наприклад, компанії Strategy та Metaplanet нарощують запаси біткоїна, розглядаючи його як частину довгострокової стратегії. До гри долучаються навіть американські штати: Нью-Гемпшир та Аризона розглядають можливість включення криптовалют у свої резерви.

Крім того, криптовалютна інфраструктура швидко розвивається. Біржі Coinbase, Kraken і Gemini посилюють свої позиції на ринку деривативів, створюючи умови для більшої ліквідності й привабливості цифрових активів для інституційного капіталу.

Майбутнє двох активів

Ситуація на ринку у 2025 році демонструє зміну парадигми: біткоїн не лише обійшов золото за вартістю, а й почав перетягувати на себе увагу інвесторів. Відтік капіталу з золотих фондів і зростання інтересу до криптовалютних активів свідчать про те, що "цифрове золото" дедалі частіше сприймається як сучасна альтернатива традиційному металу.

Проте золото зберігає свою цінність як перевірений часом актив, особливо для консервативних інвесторів і центральних банків. Водночас біткоїн, завдяки своїй децентралізації, дефіцитності та технологічним перевагам, виглядає як актив майбутнього.

Що ще потрібно знати українцям

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Цей документ, представлений на засіданні робочої групи комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, пропонує різні варіанти оподаткування операцій з криптовалютою.

А відомий венчурний капіталіст Тім Дрейпер, один з перших інвесторів у криптовалюти, висловив сміливе припущення, що вартість біткоїна може сягнути нескінченності в доларах США. Він обґрунтовує це твердження історичними прецедентами та поточними економічними тенденціями, згадуючи, як гіперінфляція знецінила конфедеративний долар під час Громадянської війни в США. Таким чином, Дрейпер натякає на потенціал біткоїна як засобу збереження вартості в умовах фінансової нестабільності.