Курс биткоина превысил стоимость золота — чего ожидать на рынке криптовалют

Биткоин. Фото: Unsplash

В понедельник, 19 мая 2025 года, биткоин совершил стремительный рывок, достигнув отметки в 106-107 тыс. долл. за монету. Хотя активу не удалось обновить исторический максимум, его цена впервые в этом году превысила стоимость килограмма золота, которая составляет примерно 103,5 тыс. долл. Это стало символическим моментом в конкуренции между двумя активами, которые часто сравнивают по их способности сохранять ценность в периоды экономической нестабильности.

И хотя впоследствии произошла коррекция, сам факт временного преимущества "цифрового золота" над физическим драгоценным металлом имеет существенное значение, пишут эксперты финансового портала Traders Union.

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Исторический контекст: как изменилась цена

Золото за последнее десятилетие продемонстрировало стабильный рост: в 2015 году цена килограмма колебалась на уровне 34 000 долл., а в 2025-м — уже превышает 100 000 долл.

Однако биткоин за этот же период преодолел еще более впечатляющий путь — от нескольких сотен до более ста тысяч долларов за единицу, и это на фоне колебаний, регуляторного давления и глобального скепсиса.

Кто до сих пор инвестирует в золото

Золото сохраняет репутацию стабильного актива в периоды нестабильности. Его активно скупают центральные банки, институциональные игроки и крупные корпорации для диверсификации валютных резервов. Наиболее показательный пример — Китай, который шестой месяц подряд наращивает золотые резервы. На начало мая они достигли 243,6 млрд долл.

Также золото пользуется спросом среди криптовалютных компаний: Tether, эмитент стейблкоина USDT, приобрел 7,7 тонны золота для обеспечения токена XAUT.

Подобную модель используют и другие участники рынка: Paxos с токеном PAXG, Aurus с AWG, Asia Broadband с AABB Gold. Таким образом, золото постепенно встраивается даже в цифровую экосистему.

Почему биткоин выигрывает сейчас

Несмотря на популярность золота, в 2025 году расстановка сил на рынке начала меняться. Аналитики JPMorgan называют ситуацию игрой с нулевой суммой: рост стоимости биткоина часто происходит параллельно со снижением цен на золото. С февраля по апрель лидировал драгоценный металл, но в последнее время тренд изменился.

Только за последний месяц биткоин прибавил 18% к своей стоимости, тогда как золото подешевело почти на 8%. Это подтверждается и капитальными потоками: инвесторы выходят из золотых ETF-фондов и направляют средства в биткоин-фонды. Цифровая валюта выглядит все более привлекательной для стратегического хранения капитала.

Стратегические покупки биткоина

Поддержку биткоину обеспечивают не только рыночные тренды, но и активность крупных игроков. Например, компании Strategy и Metaplanet наращивают запасы биткоина, рассматривая его как часть долгосрочной стратегии. К игре присоединяются даже американские штаты: Нью-Гемпшир и Аризона рассматривают возможность включения криптовалют в свои резервы.

Кроме того, криптовалютная инфраструктура быстро развивается. Биржи Coinbase, Kraken и Gemini усиливают свои позиции на рынке деривативов, создавая условия для большей ликвидности и привлекательности цифровых активов для институционального капитала.

Будущее двух активов

Ситуация на рынке в 2025 году демонстрирует смену парадигмы: биткоин не только обошел золото по стоимости, но и начал перетягивать на себя внимание инвесторов. Отток капитала из золотых фондов и рост интереса к криптовалютным активам свидетельствуют о том, что "цифровое золото" все чаще воспринимается как современная альтернатива традиционному металлу.

Тем не менее золото сохраняет свою ценность как проверенный временем актив, особенно для консервативных инвесторов и центральных банков. В то же время биткоин, благодаря своей децентрализации, дефицитности и технологическим преимуществам, выглядит как актив будущего.

Что еще нужно знать украинцам

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины презентовала матрицу налогообложения виртуальных активов. Этот документ, представленный на заседании рабочей группы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, предлагает различные варианты налогообложения операций с криптовалютой.

А известный венчурный капиталист Тим Дрейпер, один из первых инвесторов в криптовалюты, высказал смелое предположение, что стоимость биткоина может достичь бесконечности в долларах США. Он обосновывает это утверждение историческими прецедентами и текущими экономическими тенденциями, вспоминая, как гиперинфляция обесценила конфедеративный доллар во время Гражданской войны в США. Таким образом, Дрейпер намекает на потенциал биткоина как средства сохранения стоимости в условиях финансовой нестабильности.