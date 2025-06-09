Продажа лома металлов — должны ли украинцы платить налоги с такого дохода

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинцы могут заработать неплохие деньги на продаже лома цветных и черных металлов. Возникает вопрос, приходится ли гражданам включать сумму в налогооблагаемый доход. Ведь закон требует декларировать доходы и облагать военным сбором совместно с НДФЛ.

Об этом рассказали специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области.

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Налог на доходы физических лиц и военный сбор — это обязательные платежи, которые удерживают из доходов украинцев и перечисляют в государственный бюджет. Под налогообложение подпадает общий месячный (годовой) доход с источниками происхождения в Украине или за рубежом. Ставки финансового взыскания в 2025 году такие:

НДФЛ — 18%;

военный сбор — 5%.

В целом получается 23% налогового обязательства. Какие именно источники прибыли граждан являются базой для удержания указанных платежей, указано в статье 164 Налогового кодекса Украины. Зато статья 165 НКУ содержит перечень доходов, с которых не взимают НДФЛ и военный сбор. Среди всего списка можно найти подпункт 165.1.25 пункта 165.1:

"Сумма, полученная за сданные (проданные) вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных и цветных металлов, включая использованные (истощенные) аккумуляторы электрические свинцово-кислотные, остатки и лом электрических аккумуляторов с содержанием свинца, лом драгоценных металлов, проданный Национальному банку".

Получается, украинцы могут продавать лом металлов, не волнуясь за необходимость платить налоги с дохода. Эта норма закона вступила в силу с 1 января 2013 года, она действительна по сей день.

Если говорим о ломе на предприятии (отходы с производства или преобразования существующих запасов), то его признают активом и облагают налогом при условии получения экономической выгоды от продажи на повторную переработку. Бизнесу разрешается сдавать металлы только:

специализированным компаниям;

металлургическим перерабатывающим предприятиям;

приемным пунктам таких предприятий.

Продажа физическим лицам под запретом. Иначе грозит административная ответственность по статье 164-10 КУоАП — от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 до 17 000 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, медь можно дорого продать на лом в Украине. Пункты приема дадут за 1 кг цветного металла 300 грн в среднем. Но нужно следить за чистотой меди, ведь примеси влияют на стоимость.

Также мы писали, что в Украине держится стабильно высокий спрос на чермет. Стоит он дешево — ориентировочно 5 грн/кг. Зато найти металлы очень просто, особенно людям, которые живут в сельской местности или возле крупных предприятий.