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Головна Економіка МВФ вимагає від України ухвалити нові податки — кого торкнеться

МВФ вимагає від України ухвалити нові податки — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 15:44
МВФ вимагає від України швидко запровадити нові податки з продажу товарів — деталі
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міжнародний валютний фонд вимагає від України ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші. Відповідне рішення уряд має прийняти вже до кінця 2025 року.

Про те, що може змінитися для українців в разі ухвалення закону, пише "Судово-юридична газета".

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Зазначається, що МВФ позитивно оцінив подання Кабміном до парламенту законопроєкту щодо вимог до податкової звітності для операторів цифрових платформ.

"Законопроєкт щодо вимог до звітності операторів цифрових платформ має бути швидко ухвалений, щоб вивести значний і наростальний сектор економіки з тіні", — вказано у тексті меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Кого торкнуться зміни

В меморандумі йдеться про законопроєкт №13232, поданий до парламенту 30 квітня 2025 року.

"Ми прагнемо їх швидкого ухвалення до кінця 2025 року. Для подальшого стимулювання податкової дисципліни законопроєкт передбачає 5-відсотковий податок з обороту на дохід, отриманий через цифрові платформи. При цьому закон не вводитиме нових винятків з ПДВ",  — зазначає український уряд у документі.

Отже, у разі прийняття законопроєкту доходи фізичних осіб від продажу товарів або надання послуг через цифрові платформи будуть оподатковуватись ПДФО за ставками 5% або 18% та військовим збором (5%).

Крім того, Державна податкова служба України зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. 

Таким чином буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які за допомогою онлайн-платформ:

  • надають в оренду нерухоме майно, у тому числі житлову та нежитлову нерухомість;
  • надають різні послуги;
  • продають товари;
  • надають в оренду транспортні засоби.

Як зазначала членкиня податкового комітету парламенту Ольга Василевська-Смаглюк, цей законопроєкт впроваджує нові податкові правила для OLX, Prom, Kabanchik, Booking, BlaBlaCar та інших онлайн-платформ.

Раніше ми писали, що повинні зробити майже всі підприємці у липні 2025 року. 

Також дізнавайтеся, чи має платити податки ФОП, який виїхав за кордон. 

Кабінет міністрів МВФ податки продаж ДПСУ
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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