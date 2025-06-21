Податки з продажу товарів онлайн — з яких операцій не стягують кошти

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Чимало українців інколи продають вживані товари через OLX, Facebook та інші платформи. Постає питання, як проводити операції, аби не платити податки з доходу? Можна мінімізувати ризики, дотримуючись вимог законодавства і деяких стратегій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як продавати вживані речі без оподаткування у 2025 році.

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Що визнають підприємницькою діяльністю

Головна проблема продавців в інтернеті — страх переслідування податковою, яка звинуватить у веденні бізнесу без офіційної реєстрації ФОП. Згідно із законом, нерегулярна реалізація особистих речей онлайн (без мети одержання прибутку) не переслідується ДПС. Інтерес контролюючого органу викликають продажі, що характеризуються:

систематичністю — мінімум три рази на рік;

однотипністю — реалізація схожих товарів;

наявністю корисливої мети — отримання доходу;

значними обсягами доходів.

"Хоча ДПС офіційно не переслідує епізодичні продажі особистих речей, важливо уникати перетину зазначених критеріїв, які можуть призвести до кваліфікації діяльності як підприємницької", — зауважив адвокат Богдан Янків у власному блозі.

Як мінімізувати податкові ризики

Якщо ви інколи звільняєте гардероб від непотрібного одягу чи позбуваєтесь вживаних дитячих іграшок, аби не викидати їх на смітник, це важко кваліфікувати як ведення господарської діяльності без реєстрації бізнесу. Втім податкова може прийти з перевіркою і вимагати пояснень у разі перевищення ліміту операцій.

Щоб мінімізувати таку ймовірність, потрібно використовувати стратегії попередження проблем. По-перше, уникати формулювань в оголошеннях, які наведуть на думку про систематичний продаж товарів. Замість фрази "річ за вигідною ціною" краще писати:

"продаю через непотрібність";

"звільняю місце в шафі";

"дитина виросла з одягу";

"продаю зайві речі через переїзд".

По-друге, необхідно дотримуватися лімітів, зокрема уникати ознак систематичності, продавати на суму не більше 30 000-50 000 грн у рік, мати підтвердження особистого використання. По-третє, можна застосувати стратегію "повернення коштів". Тобто зазначати у призначенні платежу "повернення за вживаний товар". Такі надходження не оподатковується.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, продаж товарів із післяплатою загрожує українцям пильною увагою податкової. Фінансові установи фіскалізують такі операції, тож контролюючий орган знає про всі грошові надходження. Регулярна післяплата може призвести до штрафів і податків.

Також ми писали, що банк може заблокувати картку клієнта через переказ на велику суму без підтвердження родинних зв’язків. Необхідно заздалегідь надати документи про спорідненість, аби уникнути фінансового моніторингу і проблем із доступом до рахунку.