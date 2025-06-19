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Головна Економіка Посилки поштою обернуться штрафами — що чекає за післяплату

Посилки поштою обернуться штрафами — що чекає за післяплату

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Дата публікації: 19 червня 2025 16:10
Продаж товарів з післяплатою — що загрожує клієнтам Нової пошти й Укрпошти
Видача посилки. Фото: Нова пошта/Facebook
Ключові моменти Як податкова відстежує післяплати Що загрожує за продаж із післяплатою Нові поштові ліміти Що ще варто знати українцям

Два найбільші поштові оператори України змінили правила роботи з післяплатою. Нові обмеження вплинуть на фізичних осіб, які регулярно продають товари онлайн, відправляючи посилки Новою поштою чи Укрпоштою. Клієнти цікавляться, як податкова може дізнатися про такі операції та що загрожує за подібну діяльність.

Про це розповіла практикуюча бухгалтерка та фінансова консультантка малого й середнього бізнесу Юлія Корнійчук в інтерв’ю "Главкому".

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Як податкова відстежує післяплати

Найчастіше продавці товарів надсилають посилки Новою поштою, використовуючи послугу післяплати на NovaPay. Ця платіжна система фіскалізує всі перекази, а контролюючий орган, тобто ДПС, бачить такі операції в режимі реального часу. Податківці можуть відслідковувати регулярність транзакцій і приходити до фізособи з вимогою надати пояснення.

"Такими можуть вважатися чотири і більше переказів протягом місяця. Крім того, річний дохід фізособи понад 300 тис. грн та активна реклама також можуть стати підставою, аби податкова навіть ініціювала контрольну перевірку закупок", — зауважила експертка.

Згідно зі статтею 20.1.1 Податкового кодексу, контролюючому органу дозволяється запрошувати платників податків для роз’яснення ситуації, вимагати документи і довідки, проводити звірки з контрагентами тощо.

Що загрожує за продаж із післяплатою

Надсилати посилки таким способом не заборонено. Але якщо податкова виявить регулярні фінансові надходження, то запідозрить громадянина в продажу товарів без офіційної реєстрації підприємницької діяльності. Це, своєю чергою, тягне за собою підозру в ухиленні від сплати податків. Українцям загрожують:

  • штраф мінімум 40 000 грн за нелегальну діяльність;
  • додаткове стягнення у розмірі 25% від отриманого доходу за умисне приховування прибутків;
  • штраф у розмірі 5 мінімальних зарплат (40 000 грн у 2025 році) за ігнорування офіційного запиту податківців.

Як видно, наслідки будуть неприємними. Юлія Корнійчук рекомендує українцям зареєструвати ФОП (2 або 3 групу спрощеної системи), щоб уникнути потенційного покарання. Адже розміри податків значно менші, ніж штрафні санкції за ведення тіньового бізнесу.

Нові поштові ліміти

З 1 червня Нова пошта запровадила обмеження на грошові перекази через NovaPay: до 100 000 грн на місяць із можливістю збільшення ліміту до 349 999 грн (за умови надання підтверджувальних документів про походження коштів). Укрпошта з 1 липня встановить власні правила для готівкових виплат:

  • до 100 000 грн на місяць;
  • не більше 10 операцій на місяць.

Поштові оператори запевнили, що нововведення слугуватимуть інструментом виявлення прихованої підприємницької діяльності. Завдяки цьому вдасться зменшити випадки продажу товарів у тіні, ухилення від сплати податків тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, відвідувачів супермаркетів заборонено примушувати платити за випадково знищений або пошкоджений товар, наприклад, розбиту пляшку з напоєм. До моменту оплати власником продукції є продавець, який відповідає за ризики.

Також ми писали, що фізичних осіб-підприємців можуть посадити у в’язницю за фальсифікацію офіційних документів, незаконне виготовлення акцизної продукції, зберігання та використання фальшивої валюти тощо. Це визначено Кримінальним кодексом України.   

Укрпошта товари Нова пошта штрафи посилки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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