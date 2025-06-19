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Главная Экономика Посылки почтой обернутся штрафами — что ждет за наложенный платеж

Посылки почтой обернутся штрафами — что ждет за наложенный платеж

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 16:10
Продажа товаров с наложенным платежом — что грозит клиентам Новой почты и Укрпошты
Выдача посылки. Фото: Новая почта/Facebook
Ключові моменти Как налоговая отслеживает наложенный платеж Что грозит за продажу с наложенным платежом Новые почтовые лимиты Что еще нужно знать украинцам

Два крупнейших почтовых оператора Украины изменили правила работы с наложенным платежом. Новые ограничения повлияют на физических лиц, которые регулярно продают товары онлайн, отправляя посылки Новой почтой или Укрпоштой. Клиенты интересуются, как налоговая может узнать о таких операциях и что грозит за подобную деятельность.

Об этом рассказала практикующий бухгалтер и финансовый консультант малого и среднего бизнеса Юлия Корнийчук в интервью "Главкому".

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Как налоговая отслеживает наложенный платеж

Чаще всего продавцы товаров отправляют посылки Новой почтой, используя услугу наложенного платежа на NovaPay. Эта платежная система фискализирует все переводы, а контролирующий орган, то есть ГНС, видит такие операции в режиме реального времени. Налоговики могут отслеживать регулярность транзакций и приходить к физлицу с требованием предоставить объяснения.

"Таковыми могут считаться четыре и больше переводов в течение месяца. Кроме того, годовой доход физлица более 300 тыс. грн и активная реклама также могут стать основанием, чтобы налоговая даже инициировала контрольную проверку закупок", — отметила эксперт.

Согласно статье 20.1.1 Налогового кодекса, контролирующему органу разрешается приглашать налогоплательщиков для разъяснения ситуации, требовать документы и справки, проводить сверки с контрагентами и т.д.

Что грозит за продажу с наложенным платежом

Отправлять посылки таким способом не запрещено. Но если налоговая обнаружит регулярные финансовые поступления, то заподозрит гражданина в продаже товаров без официальной регистрации предпринимательской деятельности. Это, в свою очередь, влечет за собой подозрение в уклонении от уплаты налогов. Украинцам грозят:

  • штраф минимум 40 000 грн за нелегальную деятельность;
  • дополнительное взыскание в размере 25% от полученного дохода за умышленное сокрытие;
  • штраф в размере 5 минимальных зарплат (40 000 грн в 2025 году) за игнорирование официального запроса налоговиков.

Как видно, последствия будут неприятными. Юлия Корнийчук рекомендует украинцам зарегистрировать ФЛП (2 или 3 группу упрощенной системы), дабы избежать потенциального наказания. Ведь размеры налогов значительно меньше, чем штрафные санкции за ведение теневого бизнеса.

Новые почтовые лимиты

С 1 июня Новая почта ввела ограничения на денежные переводы через NovaPay: до 100 000 грн в месяц с возможностью увеличения лимита до 349 999 грн (при условии предоставления подтверждающих документов о происхождении средств). Укрпошта с 1 июля установит собственные правила для наличных выплат:

  • до 100 000 грн в месяц;
  • не более 10 операций в месяц.

Почтовые операторы заверили, что нововведения будут служить инструментом выявления скрытой предпринимательской деятельности. Благодаря этому удастся уменьшить случаи продажи товаров в тени, уклонения от уплаты налогов и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, посетителей супермаркетов запрещено заставлять платить за случайно уничтоженный или поврежденный товар, например, разбитую бутылку с напитком. До момента оплаты владельцем продукции является продавец, который отвечает за риски.

Также мы писали, что физических лиц-предпринимателей могут посадить в тюрьму за фальсификацию официальных документов, незаконное изготовление акцизной продукции, хранение и использование фальшивой валюты. Это определено Уголовным кодексом Украины.

Укрпошта товары Новая почта штрафы посылки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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