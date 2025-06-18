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Головна Економіка Картки українців під ризиком блокування — які перекази небезпечні

Картки українців під ризиком блокування — які перекази небезпечні

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 13:06
Грошові перекази від родичів — чому можуть заблокувати банківську картку
Банківська картка в руці. Фото: Pexels
Ключові моменти Проблеми через грошові перекази Які документи надати в банк Що ще варто знати українцям

Українцям слід обережно здійснювати грошові перекази на картки, оскільки результати фінансового моніторингу можуть бути невтішними. Рахунок клієнтки великого банку заблокували після поповнення її картки близьким родичем.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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Проблеми через грошові перекази

В Україні посилили фінансовий моніторинг, тому необхідно слідкувати за переказами. Одна з клієнток популярного банку втратила доступ до рахунку після того, як батько вніс через касу 130 000 грн на її особисту картку. Дівчина отримала сповіщення про "підозрілу активність".

"Ми помітили нестандартні операції на вашому рахунку. Згідно з постановою НБУ №110, нам потрібно уточнити суть вашої діяльності. На час перевірки припинено надходження та ризиковані витрати, а саме P2P-перекази, зняття готівки, бездоговірні платежі, оплата в ризикованих інтернет-точках", — зазначили в банку.

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Сповіщення про блокування рахунку. Фото: OBOZ.UA

Натомість клієнтка надалі могла погашати заборгованості за кредитами (за наявності), здійснювати звичайні витрати, наприклад у кав’ярнях, на АЗС, в аптеках і супермаркетах тощо. Аби мінімізувати ризики блокування через великі грошові перекази, необхідно офіційно підтверджувати родинні зв'язки між відправником і отримувачем коштів.

Які документи надати в банк

Перед здійсненням переказу слід проінформувати фінансову установу про наявність родинного зв'язку. Обидві сторони мають надати пакет документів, а саме:

  • паспорт чи ID-картку;
  • ідентифікаційний код;
  • довідки про спорідненість (свідоцтва про народження або шлюб).

Згодом з’ясувалося, що батько таки звернувся у банк завчасно з запитанням, як безпечно здійснити переказ на користь доньки. Він надіслав потрібні документи, але не дочекався схвального рішення. Це призвело до блокування рахунку.

Аби повернути доступ до картки, знадобиться ще один документ — квитанція про переказ коштів, у якій чітко вказано повне ім’я відправника. Важливо врахувати, що деякі установи не приймають виписки з Дії, а вимагають оригінали документів, фотографії чи скан-копії. Це необхідно уточнити безпосередньо в банку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році Державна податкова служба отримує інформацію про грошові перекази українців через NovaPay та інші фінансові сервіси. Якщо ФОП не фіскалізує післяплату за товар, його можуть оштрафувати на значну суму.

Також ми писали, в якій валюті краще переказувати гроші родичам з-за кордону. Аби не довелося конвертувати євро чи долари у гривні, не бажано надсилати суму на гривневий рахунок. Найліпший варіант — відправити допомогу на валюту картку.

банки грошові перекази документи рахунки блокування
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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