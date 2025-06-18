Денежные переводы от родственников — почему могут заблокировать банковскую карту

Карты украинцев под риском блокировки — какие переводы опасны
Украинцам следует осторожно осуществлять денежные переводы на карты, поскольку результаты финансового мониторинга могут быть неутешительными. Счет клиентки крупного банка заблокировали после пополнения ее карты близким родственником.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA.
Проблемы из-за денежных переводов
В Украине ужесточили финансовый мониторинг, поэтому необходимо следить за переводами. Одна из клиенток популярного банка потеряла доступ к счету после того, как отец внес через кассу 130 000 грн на ее личную карту. Девушка получила оповещение о "подозрительной активности".
"Мы заметили нестандартные операции на вашем счете. Согласно постановлению НБУ №110, нам нужно уточнить суть вашей деятельности. На время проверки приостановлены поступления и рискованные расходы, а именно P2P-переводы, снятие наличных, бездоговорные платежи, оплаты в рискованных интернет-точках", — отметили в банке.
Зато клиентка в дальнейшем могла погашать задолженности по кредитам (при наличии), осуществлять обычные расходы, например, в кафе, на АЗС, в аптеках и супермаркетах. Чтобы минимизировать риски блокировки из-за крупных денежных переводов, необходимо официально подтверждать родственные связи между отправителем и получателем средств.
Какие документы предоставить в банк
Перед осуществлением перевода следует проинформировать финансовое учреждение о наличии родственной связи. Обе стороны должны предоставить пакет документов, а именно:
- паспорт или ID-карту;
- идентификационный код;
- справки о родстве (свидетельства о рождении или браке).
Впоследствии выяснилось, что отец таки обратился в банк заблаговременно с вопросом, как безопасно осуществить перевод в пользу дочери. Он прислал необходимые документы, но не дождался одобрительного решения. Это привело к блокировке счета.
Дабы вернуть доступ к карте, понадобится еще один документ — квитанция о переводе денег, в которой четко указано полное имя отправителя. Важно учесть, что некоторые учреждения не принимают выписки из Дії, а требуют оригиналы документов, фотографии или скан-копии. Это необходимо уточнить непосредственно в банке.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в 2025 году Государственная налоговая служба получает информацию о денежных переводах украинцев через NovaPay и другие финансовые сервисы. Если ФЛП не фискализирует наложенный платеж за товар, его могут оштрафовать на значительную сумму.
Также мы писали, в какой валюте лучше переводить деньги родственникам из-за границы. Чтобы не пришлось конвертировать евро или доллары в гривны, не желательно отправлять сумму на гривневый счет. Самый лучший вариант — отправить помощь на валютную карту.
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