Денежные переводы от родственников — почему могут заблокировать банковскую карту

Банковская карта в руке. Фото: Pexels

Украинцам следует осторожно осуществлять денежные переводы на карты, поскольку результаты финансового мониторинга могут быть неутешительными. Счет клиентки крупного банка заблокировали после пополнения ее карты близким родственником.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

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Проблемы из-за денежных переводов

В Украине ужесточили финансовый мониторинг, поэтому необходимо следить за переводами. Одна из клиенток популярного банка потеряла доступ к счету после того, как отец внес через кассу 130 000 грн на ее личную карту. Девушка получила оповещение о "подозрительной активности".

"Мы заметили нестандартные операции на вашем счете. Согласно постановлению НБУ №110, нам нужно уточнить суть вашей деятельности. На время проверки приостановлены поступления и рискованные расходы, а именно P2P-переводы, снятие наличных, бездоговорные платежи, оплаты в рискованных интернет-точках", — отметили в банке.

Оповещение о блокировке счета. Фото: OBOZ.UA

Зато клиентка в дальнейшем могла погашать задолженности по кредитам (при наличии), осуществлять обычные расходы, например, в кафе, на АЗС, в аптеках и супермаркетах. Чтобы минимизировать риски блокировки из-за крупных денежных переводов, необходимо официально подтверждать родственные связи между отправителем и получателем средств.

Какие документы предоставить в банк

Перед осуществлением перевода следует проинформировать финансовое учреждение о наличии родственной связи. Обе стороны должны предоставить пакет документов, а именно:

паспорт или ID-карту;

идентификационный код;

справки о родстве (свидетельства о рождении или браке).

Впоследствии выяснилось, что отец таки обратился в банк заблаговременно с вопросом, как безопасно осуществить перевод в пользу дочери. Он прислал необходимые документы, но не дождался одобрительного решения. Это привело к блокировке счета.

Дабы вернуть доступ к карте, понадобится еще один документ — квитанция о переводе денег, в которой четко указано полное имя отправителя. Важно учесть, что некоторые учреждения не принимают выписки из Дії, а требуют оригиналы документов, фотографии или скан-копии. Это необходимо уточнить непосредственно в банке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году Государственная налоговая служба получает информацию о денежных переводах украинцев через NovaPay и другие финансовые сервисы. Если ФЛП не фискализирует наложенный платеж за товар, его могут оштрафовать на значительную сумму.

Также мы писали, в какой валюте лучше переводить деньги родственникам из-за границы. Чтобы не пришлось конвертировать евро или доллары в гривны, не желательно отправлять сумму на гривневый счет. Самый лучший вариант — отправить помощь на валютную карту.