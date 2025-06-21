Налоги с продажи товаров онлайн — с каких операций не взимают деньги

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Многие украинцы иногда продают подержанные товары через OLX, Facebook и другие платформы. Возникает вопрос, как проводить операции, чтобы не платить налоги с дохода? Можно минимизировать риски, соблюдая требования законодательства и некоторые стратегии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как продавать подержанные вещи без налогообложения в 2025 году.

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Что признают предпринимательской деятельностью

Главная проблема продавцов в интернете — страх преследования налоговой, которая обвинит в ведении бизнеса без официальной регистрации ФЛП. Согласно закону, нерегулярная реализация личных вещей онлайн (без цели получения прибыли) не преследуется ГНС. Интерес контролирующего органа вызывают продажи, характеризующиеся:

систематичностью — минимум три раза в год;

однотипностью — реализация похожих товаров;

наличием корыстной цели — получение дохода;

значительными объемами доходов.

"Хотя ГНС официально не преследует эпизодические продажи личных вещей, важно избегать пересечения указанных критериев, которые могут привести к квалификации деятельности как предпринимательской", — отметил адвокат Богдан Янкив в своем блоге.

Как минимизировать налоговые риски

Если вы иногда освобождаете гардероб от ненужной одежды или избавляетесь от подержанных детских игрушек, дабы не выбрасывать, это трудно квалифицировать как ведение хозяйственной деятельности без регистрации бизнеса. Впрочем, налоговая может прийти с проверкой и требовать объяснений в случае превышения лимита операций.

Чтобы минимизировать такую вероятность, нужно использовать стратегии предупреждения проблем. Во-первых, избегать формулировок в объявлениях, которые наведут на мысль о систематической продаже товаров. Вместо фразы "вещь по выгодной цене" лучше писать:

"продаю по причине ненужности";

"освобождаю место в шкафу";

"ребенок вырос из одежды";

"продаю лишние вещи из-за переезда".

Во-вторых, необходимо соблюдать лимиты, в частности избегать признаков систематичности, продавать на сумму не более 30 000-50 000 грн в год, иметь подтверждение личного использования. В-третьих, можно применить стратегию "возврата средств". То есть указывать в назначении платежа "возврат за бывший в употреблении товар". Такие поступления не облагаются налогом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, продажа товаров с наложенным платежом грозит украинцам пристальным вниманием налоговой. Финансовые учреждения фискализируют такие операции, поэтому контролирующий орган знает обо всех денежных поступлениях. Регулярный наложенный платеж может привести к штрафам и налогам.

Также мы писали, что банк может заблокировать карту клиента из-за перевода на крупную сумму без подтверждения родственных связей. Необходимо заранее предоставить документы о родстве, чтобы избежать финансового мониторинга и проблем с доступом к счету.