ФОП виїхав за кордон — які податки треба платити в Україні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі наших громадян вимушені були виїхати до більш безпечних регіонів України або за кордон. Серед них чимало ФОПів, перед якими, серед багатьох інших, постало питання про те, чи можуть вони працювати дистанційно, та які податки при цьому треба сплачувати.

Про те, які податки сплачує ФОП, який опинився за кордоном і продовжує діяльність, розповіло видання "Ліга:Закон".

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Чи може ФОП працювати дистанційно з-за кордону

ФОП має право працювати дистанційно з іншої країни. Законодавство не зобов'язує його фізично перебувати в Україні. Однак ФОП повинен бути зареєстрованим у Державному реєстрі фізичних осіб-підприємців (ЄДРФОП) і сплачувати податки згідно з тією системою оподаткування, яку він обрав.

Ключовий фактор у веденні підприємницької діяльності українським ФОП за кордоном — це податкове резидентство, яке визначає, де особа має сплачувати податки з усіх своїх доходів.

Коли ФОП вважається резидентом України

В нашій державі фізична особа є резидентом, якщо вона:

має місце постійного проживання в Україні;

має центр життєвих інтересів в Україні (пп. 14.1.213 ПКУ);

перебуває в Україні понад 183 дні протягом календарного року.

Якщо ж ФОП перебуває за кордоном більш ніж 183 дні на рік і офіційно зареєстрований в іншій країні (наприклад, має статус тимчасового захисту або право на постійне проживання), то, ймовірно, він стає податковим резидентом іншої держави.

Як ФОП, що працює дистанційно, має сплачувати податки

ФОП, який виїхав за кордон та продовжує працювати й отримувати кошти свій бізнес-рахунок, має сплачувати податки в Україні. Щодо необхідності сплати податків у країні перебування, то все залежить від місцевих податкових правил.

У 2025 році між Україною та більшістю країн Європи діють угоди про уникнення подвійного оподаткування. Вони дозволяють або зарахувати податки, сплачені в Україні, до податкових зобов'язань в іншій країні, або уникнути повторної сплати.

Отже, якщо, наприклад, ФОП III групи перебуває в одній з країн, де діє така угода, то він має сплачувати в Україні:

єдиний податок — 5% (або 3%+ПДВ);

ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати.

При цьому до податкових органів у країні перебування ФОП має надати підтвердження про сплату податків в Україні. Таку довідку можна отримати дистанційно, подавши заяву до Державної податкової служби України в електронному кабінеті платника податку.

Якщо ж ФОП перебуває в державі, з якою Україна не має угоди уникнення подвійного оподаткування, податкові органи такої країни можуть вимагати оподаткування доходів згідно з місцевим законодавством.

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