ФЛП выехал за границу — какие налоги надо платить в Украине

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После начала полномасштабного вторжения России тысячи наших граждан вынуждены были выехать в более безопасные регионы Украины или за границу. Среди них немало ФЛП, перед которыми, среди многих других, встал вопрос о том, могут ли они работать дистанционно, и какие налоги при этом надо платить.

О том, какие налоги платит ФЛП, который оказался за границей и продолжает деятельность, рассказало издание "Лига:Закон".

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Может ли ФЛП работать дистанционно из-за границы

ФЛП имеет право работать дистанционно из другой страны. Законодательство не обязывает его физически находиться в Украине. Однако ФЛП должен быть зарегистрированным в Государственном реестре физических лиц-предпринимателей (ЕГРФЛП) и платить налоги согласно той системе налогообложения, которую он выбрал.

Ключевой фактор в ведении предпринимательской деятельности украинским ФЛП за рубежом — это налоговое резидентство, которое определяет, где лицо должно платить налоги со всех своих доходов.

Когда ФЛП считается резидентом Украины

В нашем государстве физическое лицо является резидентом, если оно:

имеет место постоянного проживания в Украине;

имеет центр жизненных интересов в Украине (пп. 14.1.213 НКУ);

находится в Украине более 183 дней в течение календарного года.

Если же ФЛП находится за границей более 183 дней в году и официально зарегистрирован в другой стране (например, имеет статус временной защиты или право на постоянное проживание), то, вероятно, он становится налоговым резидентом другого государства.

Как ФЛП, работающий дистанционно, должен платить налоги

ФЛП, который выехал за границу и продолжает работать и получать средства на свой бизнес-счет, должен платить налоги в Украине. О необходимости уплаты налогов в стране пребывания, то все зависит от местных налоговых правил.

В 2025 году между Украиной и большинством стран Европы действуют соглашения об избежании двойного налогообложения. Они позволяют либо зачесть налоги, уплаченные в Украине, в налоговые обязательства в другой стране, либо избежать повторной уплаты.

Следовательно, если, например, ФЛП III группы находится в одной из стран, где действует такое соглашение, то он должен уплачивать в Украине:

единый налог — 5% (или 3% + НДС);

ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты.

При этом в налоговые органы в стране пребывания ФЛП должен предоставить подтверждение об уплате налогов в Украине. Такую справку можно получить дистанционно, подав заявление в Государственную налоговую службу Украины в электронном кабинете налогоплательщика.

Если же ФЛП находится в государстве, с которым Украина не имеет соглашения об избежании двойного налогообложения, налоговые органы такой страны могут требовать налогообложения доходов согласно местному законодательству.

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