МВФ требует от Украины быстро ввести новые налоги с продажи товаров — детали

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Международный валютный фонд требует от Украины принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие. Соответствующее решение правительство должно принять уже до конца 2025 года.

О том, что может измениться для украинцев в случае принятия закона, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Отмечается, что МВФ положительно оценил представление Кабмином в парламент законопроекта о требованиях к налоговой отчетности для операторов цифровых платформ.

"Законопроект о требованиях к отчетности операторов цифровых платформ должен быть быстро принят, чтобы вывести значительный и нарастающий сектор экономики из тени", — указано в тексте меморандума с Международным валютным фондом.

Кого коснутся изменения

В меморандуме говорится о законопроекте №13232, поданном в парламент 30 апреля 2025 года.

"Мы стремимся к их быстрому принятию до конца 2025 года. Для дальнейшего стимулирования налоговой дисциплины законопроект предусматривает 5-процентный налог с оборота на доход, полученный через цифровые платформы. При этом закон не будет вводить новых исключений по НДС", — указывает украинское правительство в документе.

Итак, в случае принятия законопроекта доходы физических лиц от продажи товаров или оказания услуг через цифровые платформы будут облагаться НДФЛ по ставкам 5% или 18% и военным сбором (5%).

Кроме того, Государственная налоговая служба Украины сможет получать по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ.

Таким образом будет раскрываться банковская тайна в отношении счетов граждан, которые с помощью онлайн-платформ:

предоставляют в аренду недвижимое имущество, в том числе жилую и нежилую недвижимость;

предоставляют различные услуги;

продают товары;

предоставляют в аренду транспортные средства.

Как отмечала член налогового комитета парламента Ольга Василевская-Смаглюк, этот законопроект вводит новые налоговые правила для OLX, Prom, Kabanchik, Booking, BlaBlaCar и других онлайн-платформ.

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