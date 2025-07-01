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Головна Економіка Липневі обов’язки ФОП — що повинні зробити майже всі підприємці

Липневі обов’язки ФОП — що повинні зробити майже всі підприємці

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 12:10
Податки в липні 2025 — що мають заплатити ФОПи і коли останній день
Гроші в руках. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці мають певні зобов’язання, невиконання яких тягне штрафні санкції. Йдеться про сплату податків і звітування перед контролюючим органом. У липні 2025 року ФОПи на спрощеній системі повинні вчасно поповнити державний бюджет єдиним соціальним внеском, військовим збором і єдиний податком.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

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Що мають зробити ФОПи у липні

Терміни сплати податків і звітування перед ДПС, а також суми коштів залежать від групи спрощеної системи. Представники 1 та 2 груп мають такі фінансові зобов’язання у липні 2025 року:

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  • єдиний соціальний внесок за 2 квартал — 5 280 грн (до 21 липня);
  • військовий збір — 800 грн (до 18 липня);
  • єдиний податок ФОП 1 група — 302,80 грн (до 18 липня);
  • єдиний податок ФОП 2 група — 1 600 грн (до 18 липня).

Представники 3 групи повинні внести повну суму ЄСВ за другий квартал до 21 липня, а також заплатити 5% єдиного податку та 1% військового збору від доходу до 19 серпня. Термін подання декларації за півріччя закінчиться 11 серпня.

Зауважимо, ФОПи на територіях ведення бойових дій мають пільгу — право добровільної сплати податків. А підприємці-військові, які служать на умовах загальної мобілізації чи за контрактом, отримали звільнення від нарахування і звітування за:

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  • єдиний податок;
  • військовий збір;
  • єдиний соціальний внесок;
  • податок на доходи фізичних осіб.

Контрактники мають 150 днів після демобілізації на подання декларацій (штрафи не нараховують) і 180 днів — на поповнення державного бюджету за найманих працівників (також без штрафів і пені). Бізнесмени, які використовують найману працю, повинні подати розрахунок з Додатком 1 по ЄСВ та Додатком 4ДФ за червень — до 21 липня. Це саме чекає ФОПів, які роблять виплати фізичним особам.

Якщо у липні підприємець вийшов на пенсію, він зобов’язаний заплатити єдиний соціальний внесок за весь місяць у розмірі 1 760 грн, незалежно від дати набуття нового статусу. Законом не передбачена можливість зменшення суми ЄСВ пропорційно кількості днів перебування у статусі ФОП.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року виростуть штрафи для підприємців, які не використовують реєстратор розрахункових операцій і не видають фіскальні чеки. ФОПам доведеться платити 100% вартості проданих товарів за перше порушення і 150% — за кожне наступне.

Також ми писали, як платити податки блогерам. Весь дохід, який приносить сторінка в Instagram або іншій соціальній мережі, потрібно легалізувати. Хороший варіантом буде відкрити ФОП 2 або 3 групи спрощеної системи, аби не платити податки як фізична особа.

ФОП податки гроші бізнес підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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