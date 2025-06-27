Штрафи для ФОП виростуть — хто втратить пільгу і за що доведеться платити більше

Видача чека. Фото: Pixabay

Використання реєстратора розрахункових операцій та видача фіскальних чеків — це обов’язок багатьох ФОПів, які займаються продажем товарів або наданням послуг. Порушення вимоги карається штрафом, але його розмір збільшиться з 1 серпня 2025 року.

Про це йдеться в законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Реклама

Читайте також:

Які штрафи за невикористання РРО

У період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року діють зменшені штрафи для фізичних осіб-підприємців за:

проведення розрахункових операцій з використанням РРО/ПРРО на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

непроведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи;

невидачу (у паперовій та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання операції (фіскального чека);

проведення операції без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого ФОП.

Розмір штрафної санкції — 25% вартості товарів (за перше порушення) або 50% вартості (за кожне наступне вчинене порушення). Згідно з пунктом 15 розділу ІІ "Прикінцеві положення" закону, відповідальність застосовують до суб’єктів господарювання, які:

є платниками єдиного податку;

не зареєстровані платниками податку на додану вартість;

здійснюють діяльність з продажу товарів (крім підакцизних, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і каміння);

надають послуги.

Однак із 1 серпня 2025 року штрафи повернуться до стандартного розміру — 100% вартості товарів/послуг (за перше порушення) та 150% вартості (за кожне наступне порушення).

Зауважимо, ФОПи звільняються від відповідальності, якщо вчинили вказані неправомірні дії у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року. Але пільга не стосується продавців підакцизних товарів, організаторів азартних ігор та діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти.

Хто повинен використовувати РРО

Встановлення та застосування реєстратора є обов’язковим для платників податків 2-4 груп спрощеної системи при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Звісно, існує багато винятків, наприклад, якщо підприємець приймає оплату лише за реквізитами IBAN.

З 1 січня 2025 року торговці в населених пунктах із чисельністю мешканців до 5 000 осіб також повинні встановити платіжні POS-термінали. А з 2026-го ця вимога пошириться на ФОПів 1 групи і суб’єктів господарювання, які продають власноручно вирощену/відгодовану продукцію, здійснюють виїзну торгівлю.

Нагадаємо, українські блогери повинні сплачувати податки, якщо отримують дохід від діяльності в інтернеті. Не обов’язково відкривати ФОП, але фінансово вигідніше буде зареєструвати 2 або 3 групу спрощеної системи, аби зменшити податкове навантаження.

Також ми писали, що деяких українців нарешті звільнили від сплати єдиного податку, військового збору, єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб. Пільги отримали військові-ФОПи, які служать за контрактом.