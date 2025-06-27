Штрафы для ФЛП вырастут — кто потеряет льготу и за что придется платить больше

Выдача чека. Фото: Pixabay

Использование регистратора расчетных операций и выдача фискальных чеков — это обязанность многих ФЛП, которые занимаются продажей товаров или предоставлением услуг. Нарушение требования карается штрафом, но его размер увеличится с 1 августа 2025 года.

Об этом говорится в законе "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Реклама

Читайте также:

Какие штрафы за неиспользование РРО

В период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года действуют уменьшенные штрафы для физических лиц-предпринимателей за:

проведение расчетных операций с использованием РРО/ПРРО на неполную сумму стоимости проданных товаров (предоставленных услуг);

непроведение расчетных операций через РРО/ПРРО с фискальным режимом работы;

невыдачу (в бумажной и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение операции (фискального чека);

проведение операции без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте такого ФЛП.

Размер штрафной санкции — 25% стоимости товаров (за первое нарушение) или 50% стоимости (за каждое последующее совершенное нарушение). Согласно пункту 15 раздела II "Заключительные положения" закона, ответственность применяют к субъектам хозяйствования, которые:

являются плательщиками единого налога;

не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость;

осуществляют деятельность по продаже товаров (кроме подакцизных, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и камней);

предоставляют услуги.

Однако с 1 августа 2025 года штрафы вернутся к стандартному размеру — 100% стоимости товаров/услуг (за первое нарушение) и 150% стоимости (за каждое последующее нарушение).

Отметим, ФЛП освобождаются от ответственности, если совершили указанные неправомерные действия в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года. Но льгота не касается продавцов подакцизных товаров, организаторов азартных игр и деятельности по купле/продаже иностранной валюты.

Кто должен использовать РРО

Установка и применение регистратора является обязательным для налогоплательщиков 2-4 групп упрощенной системы при осуществлении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода. Конечно, существует много исключений, например, если предприниматель принимает оплату только по реквизитам IBAN.

С 1 января 2025 года торговцы в населенных пунктах с численностью жителей до 5 000 человек тоже должны установить платежные POS-терминалы. А с 2026-го это требование распространится на ФЛП 1 группы и субъектов хозяйствования, которые продают собственноручно выращенную/откормленную продукцию, осуществляют выездную торговлю.

Напомним, украинские блогеры должны платить налоги, если получают доход от деятельности в интернете. Не обязательно открывать ФЛП, но финансово выгоднее будет зарегистрировать 2 или 3 группу упрощенной системы, дабы уменьшить налоговую нагрузку.

Также мы писали, что некоторых украинцев наконец освободили от уплаты единого налога, военного сбора, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц. Льготы получили военные-ФЛП, которые служат по контракту.