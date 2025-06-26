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Головна Економіка Блогери і податки — що робити українцям з акаунтами в Instagram

Блогери і податки — що робити українцям з акаунтами в Instagram

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 11:14
Як блогеру платити податки в Україні — найвигідніші ставки у 2025 році
Блогерка знімає контент. Фото: Pexels
Ключові моменти Податки блогерів у 2025 Як правильно обрати групу ФОП Що ще варто знати українцям

В Україні сильно розвинена діяльність блогерів. Але не кожен поспішає легалізувати свої доходи. Можливо, через незнання найвигідніших варіантів оподаткування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям легалізувати блогерські доходи.

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Податки блогерів у 2025  

Ведення сторінок у соціальних мережах означає одержання доходу від рекламних інтеграцій, продажу мерчу/цифрових товарів, спонсорства тощо. Часто українці ухиляються від обов’язку сплати податків, бо бояться стикнутися зі складністю адміністрування. Станом на 2025 рік блогери мають три варіанти легалізації діяльності в інтернеті:

  • оподаткування як фізичної особи;
  • реєстрація ФОП 2 групи;
  • реєстрація ФОП 3 групи.

Кожен варіант має переваги і недоліки. Наприклад, фізичні особи сплачують 23% від валового доходу (18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору), але подають декларацію та поповнюють державний бюджет лише раз у рік. Це найдорожчий варіант для блогерів.

Відкривши ФОП 2 групи, потрібно щомісяця сплачувати єдиний податок (1 600 грн), військовий збір (800 грн) і єдиний соціальний внесок (1 760 грн). Загалом виходить 4 160 грн/місяць або 49 920 грн/рік. Але є обмеження щодо річного ліміту доходу і клієнтів.

ФОПи 3 групи спрощеної системи мають віддавати в бюджет 6% від доходу щоквартально (5% ЄП плюс 1% ВЗ). Єдиний соціальний внесок фіксований — 1 760 грн/місяць. Цей варіант підходить блогерам, які співпрацюють з великими брендами та іноземними платформами.

Як правильно обрати групу ФОП

Перебуваючи на 2 групі єдиного податку, блогери можуть співпрацювати з населенням, іншими підприємцями на спрощеній системі, а також ТОВ-єдинниками. Реєстрація 3 групи є обов’язковою, якщо інфлюенсер отримує кошти з-за кордону (AdSense, Patreon), користується платіжними системами (Payoneer, Wise) і співпрацює з великими компаніями-замовниками.

Рекомендована група ФОП залежно від типу доходу:

  • рекламні інтеграції — ФОП 2 або 3 групи (залежно від замовників);
  • YouTube AdSense — ФОП 3 групи;
  • YouTube спонсорство — фізична особа;
  • продаж курсів/цифрових товарів — ФОП 2 групи;
  • продаж мерчу — ФОП 2 групи;
  • платформи монетизації — ФОП 3 групи (Donatello, GoodZone, Patreon);
  • реферальні програми (українські) — ФОП 2 групи;
  • реферальні програми (іноземні) — ФОП 3 групи;
  • PayPal доходи — фізична особа.

Варто пам’ятати, що Державна податкова служба має інструменти для відслідковування доходів блогерів і здатна швидко визначити людей, які ведуть діяльність з ухиленням від сплати податків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні сплачувати податки з карткових переказів, якщо отримують дохід. Ставка у 2025 році — 18% ПДФО і 5% військового збору. Водночас не оподатковуються зарплати, стипендії, виплати від держави і перекази від родичів 1-2 ступенів споріднення.

Також ми писали, що податкова цікавиться продажами товарів в інтернеті, навіть якщо це реалізація вживаних особистих речей. Ознаками незареєстрованої підприємницької діяльності є систематичність, однотипність, корислива мета і значні обсяги доходу.

ФОП податки блогери гроші доходи підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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