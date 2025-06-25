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Головна Економіка Відома блогерка витрачає 3000 доларів на виховання сина — деталі

Відома блогерка витрачає 3000 доларів на виховання сина — деталі

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Дата публікації: 25 червня 2025 16:10
Відома блогерка витрачає на сина 3000 доларів у місяць — куди йдуть гроші
Блогерка Есті Рогова. Фото: esty_rogovaya/Instagram
Ключові моменти Скільки "коштує" виховання сина Скільки кишенькових давати підлітку Що ще варто знати українцям

Українська блогерка Есті Рогова витрачає чималу суму на виховання дитини. Вона зізналася, скільки грошей йде на сина Давида в місяць. Навіть народні депутати заробляють у рази менше.

Про це блогерка розповіла в подкасті "Мільярди" на YouTube.

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Скільки "коштує" виховання сина

Зірка TikTok та Instagram відповіла на питання про фінансові витрати на дворічного сина. Виявилося, Есті Роговій потрібно орієнтовно 3 000 доларів (приблизно 125 000 грн) щомісяця, аби покрити всі потреби. Тільки няня Давида заробляє 81 000 грн, а це третина всього бюджету на виховання дитини.

Цікавим порівнянням є те, що члени парламентського комітету мають менший посадовий оклад, аніж няня дворічного хлопчика. Зарплата народних депутатів без надбавок і премій становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2025 році це 30 280 грн.

Залишок бюджету Есті Рогова витрачає на повсякденні потреби. Наприклад, одне заняття в дитячому клубі коштує 600 грн, а Давид відвідує його кілька разів на тиждень. Також не варто забувати про харчування, одяг та періодичні розваги.

Есті Рогова з сином
Блогерка Есті Рогова з сином Давидом. Фото: esty_rogovaya/Instagram 

"Харчування. Він любить ходити в "Ігроленд". Я там на карту йому кладу 2 000 грн. Плюс одяг, няня. Вона у мене також харчується. Постійні потяги. Він їздить у Дніпро, в Київ. Мені допомагає родина колишнього чоловіка", — розповіла блогерка.

Зауважимо, Есті Рогову чимало українців знають завдяки бренду YevaEsty, створеному спільно з сестрою-близнючкою Євою. Плюс дівчина активно заробляє на рекламі в TikTok, Instagram та YouTube, де ділиться з підписниками лайфстайл-контентом.

Скільки кишенькових давати підлітку

Раніше ми писали, яку суму кишенькових варто виділити підлітку в 15 років. Це питання не містить універсальної відповіді, адже орієнтується на матеріальні можливості батьків. Фахівці інформаційного порталу НБУ "Гаразд" зауважили, що треба починати з невеликих видатків, аби навчити дитину керувати своїми фінансами.

  • Оптимальна сума кишенькових для підлітка у 15 років на тиждень — від 300 до 500 грн.

Цього вистачить на покриття базових потреб дитини, зокрема на прогулянки з друзями після школи. З часом можна збільшити розмір, але не рекомендується часто переглядати суму, інакше можна розбалувати підлітка. Тоді він звикне до ситуації, що гроші з’являються самі по собі, і не навчиться їх цінувати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, держава виплачує українцям допомогу на дітей. Серед поширених програм — виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, аліменти, підтримка багатодітним родинам і матерям-одиначкам, соціальні виплати дітям з інвалідністю тощо.

Також ми писали, на які курорти краще не їздити з дітьми. Для сімейного відпочинку не підходять Сейшельські острови (туди довго і важко добиратися), Дубай (там спекотно навіть дорослим) і Мальта (відсутні розваги та інфраструктура для малечі).

діти блогери Instagram гроші витрати
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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