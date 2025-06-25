Відома блогерка витрачає на сина 3000 доларів у місяць — куди йдуть гроші

Блогерка Есті Рогова. Фото: esty_rogovaya/Instagram

Українська блогерка Есті Рогова витрачає чималу суму на виховання дитини. Вона зізналася, скільки грошей йде на сина Давида в місяць. Навіть народні депутати заробляють у рази менше.

Про це блогерка розповіла в подкасті "Мільярди" на YouTube.

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Скільки "коштує" виховання сина

Зірка TikTok та Instagram відповіла на питання про фінансові витрати на дворічного сина. Виявилося, Есті Роговій потрібно орієнтовно 3 000 доларів (приблизно 125 000 грн) щомісяця, аби покрити всі потреби. Тільки няня Давида заробляє 81 000 грн, а це третина всього бюджету на виховання дитини.

Цікавим порівнянням є те, що члени парламентського комітету мають менший посадовий оклад, аніж няня дворічного хлопчика. Зарплата народних депутатів без надбавок і премій становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2025 році це 30 280 грн.

Залишок бюджету Есті Рогова витрачає на повсякденні потреби. Наприклад, одне заняття в дитячому клубі коштує 600 грн, а Давид відвідує його кілька разів на тиждень. Також не варто забувати про харчування, одяг та періодичні розваги.

Блогерка Есті Рогова з сином Давидом. Фото: esty_rogovaya/Instagram

"Харчування. Він любить ходити в "Ігроленд". Я там на карту йому кладу 2 000 грн. Плюс одяг, няня. Вона у мене також харчується. Постійні потяги. Він їздить у Дніпро, в Київ. Мені допомагає родина колишнього чоловіка", — розповіла блогерка.

Зауважимо, Есті Рогову чимало українців знають завдяки бренду YevaEsty, створеному спільно з сестрою-близнючкою Євою. Плюс дівчина активно заробляє на рекламі в TikTok, Instagram та YouTube, де ділиться з підписниками лайфстайл-контентом.

Скільки кишенькових давати підлітку

Раніше ми писали, яку суму кишенькових варто виділити підлітку в 15 років. Це питання не містить універсальної відповіді, адже орієнтується на матеріальні можливості батьків. Фахівці інформаційного порталу НБУ "Гаразд" зауважили, що треба починати з невеликих видатків, аби навчити дитину керувати своїми фінансами.

Оптимальна сума кишенькових для підлітка у 15 років на тиждень — від 300 до 500 грн.

Цього вистачить на покриття базових потреб дитини, зокрема на прогулянки з друзями після школи. З часом можна збільшити розмір, але не рекомендується часто переглядати суму, інакше можна розбалувати підлітка. Тоді він звикне до ситуації, що гроші з’являються самі по собі, і не навчиться їх цінувати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, держава виплачує українцям допомогу на дітей. Серед поширених програм — виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, аліменти, підтримка багатодітним родинам і матерям-одиначкам, соціальні виплати дітям з інвалідністю тощо.

Також ми писали, на які курорти краще не їздити з дітьми. Для сімейного відпочинку не підходять Сейшельські острови (туди довго і важко добиратися), Дубай (там спекотно навіть дорослим) і Мальта (відсутні розваги та інфраструктура для малечі).