Кишенькові гроші у 15 років — скільки давати підлітку на особисті потреби

Гроші в руці. Фото: УНІАН

Чимало батьків замислюються, яку суму кишенькових давати дітям в Україні. У підлітковому віці потреб стає більше, вони не обмежуються лише проїздом у громадському транспорті до школи та обідом. Але важливо не переборщити з грошима, аби не розбалувати дитину.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки кишенькових давати 15-річному підлітку в Україні.

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Яку суму виділяти підлітку на тиждень

Коли йдеться про старший шкільний вік, потрібно розуміти, що діти вже непогано орієнтуються у фінансових питання, знають про цінність грошей і наскільки важко вони дістаються батькам. Одночасно з цим у підлітків стає більше потреб, які не обмежуються суто школою і навчанням.

Загалом немає уніфікованої відповіді на питання, яку суму кишенькових виділяти 15-річній дитині, це залежить від матеріальних можливостей та регіону проживання сім’ї.

"Почніть з невеликих сум. Пам'ятайте, що дитина може випадково загубити гроші, тому краще виділяти незначну суму або давати гроші частинами. Спостерігайте, як дитина керує своїми фінансами, проте не надто контролюйте цей процес", — зауважили фахівці інформаційного порталу НБУ "Гаразд".

Оптимальна сума для підлітка на тиждень — від 300 до 500 грн.

Цього вистачить на покриття основних "забаганок", зокрема погуляти з друзями після школи чи випити охолоджувальний напій у спеку. Збільшувати розмір кишенькових можна, але не рекомендується робити це часто, бо дитина звикне до постійних фінансових надходжень і не навчиться цінувати гроші.

Деякі батьки використовують підхід "кишенькові за виконання хатніх справ". Експерти розходяться у думці стосовно доцільності такої плати за прибирання у кімнаті чи винесення сміття. Як зауважили фахівці порталу "Гаразд", у майбутньому підліток може втратити мотивацію до організації власного побуту, тому краще не давати гроші за хатню роботу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі діти в Україні не платитимуть за навчання. Йдеться про студентів на контрактній формі, батьки яких загинули на війні, є військовими з інвалідністю або учасниками бойових дій, зникли безвісти. Ще пільгу надаватимуть постраждалим учасникам Революції гідності.

Також ми писали, що українці можуть заробити непогані гроші на монетах 1994 року карбування. Варто звернути увагу на номінал 2 копійки, різновид 2(10 к.)АА. За нього колекціонери готові заплатити від 4 500 грн, оскільки він має унікальну родзинку.