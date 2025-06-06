В Україні запровадили “підйомні” для дітей — кому виплатять 50 000 грн

Дитина з баночками з монетами. Фото: Freepik

Український уряд запровадив одноразову виплату для дітей, які повернулися з окупації на підконтрольну територію. Йдеться про "підйомну" допомогу у 50 000 грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 грн виплачуватимуть кожній дитині, яка повертатиметься після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

У відомстві очікують, що ці кошти дозволять батькам або іншим законним представникам створити належні умови для реінтеграції та адаптації дітей в Україні.

Як оформити виплати

Для отримання допомоги законний представник дитини має звернутися до Державної служби України у справах дітей.

Ця допомога не буде враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.

В Мінсоцполітики нагадали, що для повернення дитини складається індивідуальний план. Він охоплює не лише її шлях додому, але і комплекс послуг, які необхідні для її успішної реінтеграції в Україні.

План заходів включає три пакети допомоги:

короткостроковий;

середньостроковий;

довгостроковий.

Діти, залежно від своїх потреб, отримують соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні, юридичні послуги, а за відсутності сім’ї — влаштовуються в сімейну форму виховання. Необхідну підтримку отримує і родина дитини.

Раніше ми писали, що деякі українські діти мають законне право на щомісячні виплати до 6 400 грн у 2025 році.

Також дізнавайтеся, як одиноким батькам оформити допомогу на дітей онлайн.