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Головна Економіка Дітям в Україні платитимуть “підйомні” — хто отримає 50 000 грн

Дітям в Україні платитимуть “підйомні” — хто отримає 50 000 грн

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Дата публікації: 6 червня 2025 19:05
В Україні запровадили “підйомні” для дітей — кому виплатять 50 000 грн
Дитина з баночками з монетами. Фото: Freepik

Український уряд запровадив одноразову виплату для дітей, які повернулися з окупації на підконтрольну територію. Йдеться про "підйомну" допомогу у 50 000 грн. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 грн виплачуватимуть кожній дитині, яка повертатиметься після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

У відомстві очікують, що ці кошти дозволять батькам або іншим законним представникам створити належні умови для реінтеграції та адаптації дітей в Україні.

Як оформити виплати

Для отримання допомоги законний представник дитини має звернутися до Державної служби України у справах дітей. 

Ця допомога не буде враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.

В Мінсоцполітики нагадали, що для повернення дитини складається індивідуальний план. Він охоплює не лише її шлях додому, але і комплекс послуг, які необхідні для її успішної реінтеграції в Україні.

План заходів включає три пакети допомоги: 

  • короткостроковий;
  • середньостроковий;
  • довгостроковий. 

Діти, залежно від своїх потреб, отримують соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні, юридичні послуги, а за відсутності сім’ї — влаштовуються в сімейну форму виховання. Необхідну підтримку отримує і родина дитини.

Раніше ми писали, що деякі українські діти мають законне право на щомісячні виплати до 6 400 грн у 2025 році.

Також дізнавайтеся, як одиноким батькам оформити допомогу на дітей онлайн.

виплати діти окупація грошова допомога соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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