В Украине ввели "подъемные" для детей — кому выплатят 50 000 грн

Ребенок с баночками с монетами. Фото: Freepik

Украинское правительство ввело единовременную выплату для детей, которые вернулись из оккупации на подконтрольную территорию. Речь идет о "подъемной" помощи в 50 000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Единовременную денежную помощь в размере 50 000 грн будут выплачивать каждому ребенку, который будет возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий.

В ведомстве ожидают, что эти средства позволят родителям или другим законным представителям создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации детей в Украине.

Как оформить выплаты

Для получения помощи законный представитель ребенка должен обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

Эта помощь не будет учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий.

В Минсоцполитики напомнили, что для возвращения ребенка составляется индивидуальный план. Он охватывает не только его путь домой, но и комплекс услуг, которые необходимы для его успешной реинтеграции в Украине.

План мероприятий включает три пакета помощи:

краткосрочный;

среднесрочный;

долгосрочный.

Дети, в зависимости от своих потребностей, получают социальные, медицинские, психологические, реабилитационные, юридические услуги, а при отсутствии семьи — устраиваются в семейную форму воспитания. Необходимую поддержку получает и семья ребенка.

Ранее мы писали, что некоторые украинские дети имеют законное право на ежемесячные выплаты до 6 400 грн в 2025 году.

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