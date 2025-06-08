Карманные деньги в 15 лет — сколько давать подростку на личные нужды

Деньги в руке. Фото: УНИАН

Многие родители задумываются, какую сумму карманных давать детям в Украине. В подростковом возрасте потребностей становится больше, они не ограничиваются только проездом в общественном транспорте в школу и обедом. Но важно не переборщить с деньгами, дабы не разбаловать ребенка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько карманных давать 15-летнему подростку в Украине.

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Какую сумму выделять подростку в неделю

Когда речь идет о старшем школьном возрасте, нужно понимать, что дети уже неплохо ориентируются в финансовых вопросах, знают о ценности денег и насколько трудно они достаются родителям. Одновременно с этим у подростков становится больше потребностей, которые не ограничиваются сугубо школой и учебой.

В целом нет унифицированного ответа на вопрос, какую сумму карманных выделять 15-летнему ребенку, это зависит от материальных возможностей и региона проживания семьи.

"Начните с небольших сумм. Помните, что ребенок может случайно потерять деньги, поэтому лучше выделять незначительную сумму или давать деньги частями. Наблюдайте, как ребенок управляет своими финансами, однако не слишком контролируйте этот процесс", — отметили специалисты информационного портала НБУ "Гаразд".

Оптимальная сумма для подростка в неделю — от 300 до 500 грн.

Этого хватит на покрытие основных "хотелок", в частности погулять с друзьями после школы или выпить охлаждающий напиток в жару. Увеличивать размер карманных можно, но не рекомендуется делать это часто, ведь ребенок привыкнет к постоянным финансовым поступлениям и не научится ценить деньги.

Некоторые родители используют подход "карманные за выполнение домашних дел". Эксперты расходятся во мнении относительно целесообразности такой платы за уборку в комнате или вынос мусора. Как отметили специалисты портала "Гаразд", в будущем подросток может потерять мотивацию к организации собственного быта, поэтому лучше не давать деньги за домашнюю работу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые дети в Украине не будут платить за обучение. Речь идет о студентах на контрактной форме, родители которых погибли на войне, являются военными с инвалидностью или участниками боевых действий, пропали без вести. Еще льготу будут предоставлять пострадавшим участникам Революции достоинства.

Также мы писали, что украинцы могут заработать неплохие деньги на монетах 1994 года чеканки. Стоит обратить внимание на номинал 2 копейки, разновидность 2(10 к.)АА. За него коллекционеры готовы заплатить от 4 500 грн, поскольку он имеет уникальную изюминку.