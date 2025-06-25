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Главная Экономика Известный блогер тратит 3000 долларов на воспитание сына — детали

Известный блогер тратит 3000 долларов на воспитание сына — детали

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 16:10
Известный блогер тратит на сына 3000 долларов в месяц — куда уходят деньги
Блогер Эсти Рогова. Фото: esty_rogovaya/Instagram
Ключові моменти Сколько "стоит" воспитание сына Сколько карманных давать подростку Что еще нужно знать украинцам

Украинский блогер Эсти Рогова тратит немаленькую сумму на воспитание ребенка. Она призналась, сколько денег уходит на сына Давида в месяц. Даже народные депутаты зарабатывают в разы меньше.

Об этом блогер рассказала в подкасте "Миллиарды" на YouTube.

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Сколько "стоит" воспитание сына

Звезда TikTok и Instagram ответила на вопрос о финансовых расходах на двухлетнего сына. Оказалось, Эсти Роговой нужно ориентировочно 3 000 долларов (примерно 125 000 грн) ежемесячно, чтобы покрыть все потребности. Только няня Давида зарабатывает 81 000 грн, а это треть всего бюджета на воспитание ребенка.

Интересным сравнением является то, что члены парламентского комитета имеют меньший должностной оклад, чем няня двухлетнего мальчика. Зарплата народных депутатов без надбавок и премий составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2025 году это 30 280 грн.

Остаток бюджета Эсти Рогова тратит на повседневные нужды. Например, одно занятие в детском клубе стоит 600 грн, а Давид посещает его несколько раз в неделю. Также не стоит забывать о питании, одежде и периодических развлечениях.

Есті Рогова з сином
Блогер Эсти Рогова с сыном Давидом. Фото: esty_rogovaya/Instagram

"Питание. Он любит ходить в "Игроленд". Я там на карту ему кладу 2 000 грн. Плюс одежда, няня. Она у меня тоже питается. Постоянные поезда. Он ездит в Днепр, в Киев. Мне также помогает семья бывшего мужа", — рассказала блогер.

Отметим, Эсти Рогову многие украинцы знают благодаря бренду YevaEsty, созданному совместно с сестрой-близняшкой Евой. Плюс девушка активно зарабатывает на рекламе в TikTok, Instagram и YouTube, где делится с подписчиками лайфстайл-контентом.

Сколько карманных давать подростку

Ранее мы писали, какую сумму карманных стоит выделить подростку в 15 лет. Этот вопрос не содержит универсального ответа, ведь ориентируется на материальные возможности родителей. Специалисты информационного портала НБУ "Гаразд" отметили, что надо начинать с небольших расходов, дабы научить ребенка управлять своими финансами.

  • Оптимальная сумма карманных для подростка в 15 лет в неделю — от 300 до 500 грн.

Этого хватит на покрытие базовых потребностей ребенка, в частности на прогулки с друзьями после школы. Со временем можно увеличить размер, но не рекомендуется часто пересматривать сумму, иначе можно разбаловать подростка. Тогда он привыкнет к ситуации, что деньги появляются сами по себе, и не научится их ценить.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, государство выплачивает украинцам пособие на детей. Среди распространенных программ — выплаты в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, алименты, поддержка многодетным семьям и матерям-одиночкам, социальные выплаты детям с инвалидностью и т.д.

Также мы писали, на какие курорты лучше не ездить с детьми. Для семейного отдыха не подходят Сейшельские острова (туда долго и трудно добираться), Дубай (там жарко даже взрослым) и Мальта (отсутствуют развлечения и инфраструктура для малышей).

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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