Известный блогер тратит на сына 3000 долларов в месяц — куда уходят деньги

Известный блогер тратит 3000 долларов на воспитание сына — детали
Украинский блогер Эсти Рогова тратит немаленькую сумму на воспитание ребенка. Она призналась, сколько денег уходит на сына Давида в месяц. Даже народные депутаты зарабатывают в разы меньше.
Об этом блогер рассказала в подкасте "Миллиарды" на YouTube.
Сколько "стоит" воспитание сына
Звезда TikTok и Instagram ответила на вопрос о финансовых расходах на двухлетнего сына. Оказалось, Эсти Роговой нужно ориентировочно 3 000 долларов (примерно 125 000 грн) ежемесячно, чтобы покрыть все потребности. Только няня Давида зарабатывает 81 000 грн, а это треть всего бюджета на воспитание ребенка.
Интересным сравнением является то, что члены парламентского комитета имеют меньший должностной оклад, чем няня двухлетнего мальчика. Зарплата народных депутатов без надбавок и премий составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2025 году это 30 280 грн.
Остаток бюджета Эсти Рогова тратит на повседневные нужды. Например, одно занятие в детском клубе стоит 600 грн, а Давид посещает его несколько раз в неделю. Также не стоит забывать о питании, одежде и периодических развлечениях.
"Питание. Он любит ходить в "Игроленд". Я там на карту ему кладу 2 000 грн. Плюс одежда, няня. Она у меня тоже питается. Постоянные поезда. Он ездит в Днепр, в Киев. Мне также помогает семья бывшего мужа", — рассказала блогер.
Отметим, Эсти Рогову многие украинцы знают благодаря бренду YevaEsty, созданному совместно с сестрой-близняшкой Евой. Плюс девушка активно зарабатывает на рекламе в TikTok, Instagram и YouTube, где делится с подписчиками лайфстайл-контентом.
Сколько карманных давать подростку
Ранее мы писали, какую сумму карманных стоит выделить подростку в 15 лет. Этот вопрос не содержит универсального ответа, ведь ориентируется на материальные возможности родителей. Специалисты информационного портала НБУ "Гаразд" отметили, что надо начинать с небольших расходов, дабы научить ребенка управлять своими финансами.
- Оптимальная сумма карманных для подростка в 15 лет в неделю — от 300 до 500 грн.
Этого хватит на покрытие базовых потребностей ребенка, в частности на прогулки с друзьями после школы. Со временем можно увеличить размер, но не рекомендуется часто пересматривать сумму, иначе можно разбаловать подростка. Тогда он привыкнет к ситуации, что деньги появляются сами по себе, и не научится их ценить.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, государство выплачивает украинцам пособие на детей. Среди распространенных программ — выплаты в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, алименты, поддержка многодетным семьям и матерям-одиночкам, социальные выплаты детям с инвалидностью и т.д.
Также мы писали, на какие курорты лучше не ездить с детьми. Для семейного отдыха не подходят Сейшельские острова (туда долго и трудно добираться), Дубай (там жарко даже взрослым) и Мальта (отсутствуют развлечения и инфраструктура для малышей).
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