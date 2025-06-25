Известный блогер тратит на сына 3000 долларов в месяц — куда уходят деньги

Блогер Эсти Рогова. Фото: esty_rogovaya/Instagram

Украинский блогер Эсти Рогова тратит немаленькую сумму на воспитание ребенка. Она призналась, сколько денег уходит на сына Давида в месяц. Даже народные депутаты зарабатывают в разы меньше.

Об этом блогер рассказала в подкасте "Миллиарды" на YouTube.

Реклама

Читайте также:

Сколько "стоит" воспитание сына

Звезда TikTok и Instagram ответила на вопрос о финансовых расходах на двухлетнего сына. Оказалось, Эсти Роговой нужно ориентировочно 3 000 долларов (примерно 125 000 грн) ежемесячно, чтобы покрыть все потребности. Только няня Давида зарабатывает 81 000 грн, а это треть всего бюджета на воспитание ребенка.

Интересным сравнением является то, что члены парламентского комитета имеют меньший должностной оклад, чем няня двухлетнего мальчика. Зарплата народных депутатов без надбавок и премий составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2025 году это 30 280 грн.

Остаток бюджета Эсти Рогова тратит на повседневные нужды. Например, одно занятие в детском клубе стоит 600 грн, а Давид посещает его несколько раз в неделю. Также не стоит забывать о питании, одежде и периодических развлечениях.

Блогер Эсти Рогова с сыном Давидом. Фото: esty_rogovaya/Instagram

"Питание. Он любит ходить в "Игроленд". Я там на карту ему кладу 2 000 грн. Плюс одежда, няня. Она у меня тоже питается. Постоянные поезда. Он ездит в Днепр, в Киев. Мне также помогает семья бывшего мужа", — рассказала блогер.

Отметим, Эсти Рогову многие украинцы знают благодаря бренду YevaEsty, созданному совместно с сестрой-близняшкой Евой. Плюс девушка активно зарабатывает на рекламе в TikTok, Instagram и YouTube, где делится с подписчиками лайфстайл-контентом.

Сколько карманных давать подростку

Ранее мы писали, какую сумму карманных стоит выделить подростку в 15 лет. Этот вопрос не содержит универсального ответа, ведь ориентируется на материальные возможности родителей. Специалисты информационного портала НБУ "Гаразд" отметили, что надо начинать с небольших расходов, дабы научить ребенка управлять своими финансами.

Оптимальная сумма карманных для подростка в 15 лет в неделю — от 300 до 500 грн.

Этого хватит на покрытие базовых потребностей ребенка, в частности на прогулки с друзьями после школы. Со временем можно увеличить размер, но не рекомендуется часто пересматривать сумму, иначе можно разбаловать подростка. Тогда он привыкнет к ситуации, что деньги появляются сами по себе, и не научится их ценить.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, государство выплачивает украинцам пособие на детей. Среди распространенных программ — выплаты в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, алименты, поддержка многодетным семьям и матерям-одиночкам, социальные выплаты детям с инвалидностью и т.д.

Также мы писали, на какие курорты лучше не ездить с детьми. Для семейного отдыха не подходят Сейшельские острова (туда долго и трудно добираться), Дубай (там жарко даже взрослым) и Мальта (отсутствуют развлечения и инфраструктура для малышей).