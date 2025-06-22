Сімейний відпочинок на курорті — куди не варто їхати з дітьми у 2025 році

Туристи на пляжі. Фото: Tripadvisor

Часто українці обирають бюджетні курорти, плануючи літній відпочинок на морі з дітьми. Але важливо знайти локацію, яка підійде малюкам або підліткам. Бо деякі напрямки не рекомендують відвідувати з дітьми через виснажливу дорогу, відсутність розваг і несприятливу погоду.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди не варто їхати на відпочинок із дітьми та скільки коштує путівка на такі курорти.

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На які курорти не варто брати дітей

Для сімейного відпочинку нерідко обирають Дубай (Об’єднані Арабські Емірати). Дітям там подобається, бо на курорті присутня розвинена розважальна інфраструктура. Але влітку температура повітря дуже підвищується, тому малечі буде надто спекотно. Навіть дорослим непросто перебувати в подібних умовах, що вже казати про дітей.

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Путівка обійдеться українцям орієнтовно у 48 000 грн. За такі гроші туристи отримають проживання упродовж семи днів у тризірковому готелі за системою обслуговування "все включено". Також до ціни входить переліт і медичне страхування. Сам готель розташований неподалік від полів для гольфу, парків, озер і торгових центрів.

Путівка в Дубай. Фото: скриншот

Інший несприятливий для дітей напрямок — це Сейшельські острови. Райське місце для відпочинку парами, але не родиною. Добратися з України на курорт дуже непросто, дорога виснажлива і довга (переліт триває близько 20 годин із пересадками плюс треба виїхати за кордон).

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А ще білосніжні пляжі та екзотичні тропіки Сейшельських островів — дороге задоволення. Путівка обійдеться орієнтовно у 166 417 грн. Це вартість відпочинку протягом п’яти днів із проживанням у чотиризірковому готелі за системою "все включено". Звісно, можна знайти дешевші варіанти, якщо самостійно платити за дорогу та бронювати кімнату/ліжко-місце.

Путівка на Сейшельські острови. Фото: скриншот

Третій курорт, на який з дітьми краще не подорожувати, — острівна країна Мальта. Вона приваблює туристів незабутніми краєвидами, блакиттю Середземного моря, природою. Але підліткам може бути нудно, бо інфраструктура більше розрахована на дорослих: є вдосталь екскурсій до історичних і культурних пам’яток, а з розваг — пляж і готельні активності.

За путівку потрібно віддати близько 53 325 грн. Стільки коштує поселення на шість ночей у чотиризірковому готелі за системою "все включено". Для маленьких відвідувачів передбачили ігровий майданчик і басейн, а також послуги аніматорів.

Путівка на Мальту. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, влітку 2025 року американська міжнародна транспортна компанія Uber планує запустити прогулянки на гелікоптерах та човнах. Така активність з’явиться на одному з популярних курортів Італії — острові Капрі уздовж узбережжя Амальфі.

Також ми писали, на яких островах українці можуть відпочивати протягом двох тижнів за 500 доларів. Цієї суми вистачить на проживання у готелі та харчування. Але доведеться поселитися у загальному номері для максимальної економії коштів.