Семейный отдых на курорте — куда не стоит ехать с детьми в 2025 году

Туристы на пляже. Фото: Tripadvisor

Часто украинцы выбирают бюджетные курорты, планируя летний отдых на море с детьми. Но важно найти локацию, которая подойдет малышам или подросткам. Потому что некоторые направления не рекомендуют посещать с детьми из-за изнурительной дороги, отсутствия развлечений и неблагоприятной погоды.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда не стоит ехать на отдых с детьми и сколько стоит путевка на такие курорты.

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На какие курорты не стоит брать детей

Для семейного отдыха нередко выбирают Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Детям там нравится, ведь на курорте присутствует развитая развлекательная инфраструктура. Но летом температура воздуха поднимается очень высоко, поэтому малышам будет слишком жарко. Даже взрослым непросто находиться в подобных условиях, что уж говорить о детях.

Путевка обойдется украинцам ориентировочно в 48 000 грн. За такие деньги туристы получат проживание в течение семи дней в трехзвездочном отеле по системе обслуживания "все включено". Также в цену входит перелет и медицинское страхование. Сам отель расположен недалеко от полей для гольфа, парков, озер и торговых центров.

Путевка в Дубай. Фото: скриншот

Другое неблагоприятное для детей направление — это Сейшельские острова. Райское место для отдыха парами, но не семьей. Добраться из Украины на курорт очень непросто, дорога утомительная и долгая (перелет длится около 20 часов с пересадками плюс надо выехать за границу).

А еще белоснежные пляжи и экзотические тропики Сейшельских островов — дорогое удовольствие. Путевка обойдется ориентировочно в 166 417 грн. Это стоимость отдыха в течение пяти дней с проживанием в четырехзвездочном отеле по системе "все включено". Конечно, можно найти более дешевые варианты, если самостоятельно платить за дорогу и бронировать комнату/койко-место.

Путевка на Сейшельские острова. Фото: скриншот

Третий курорт, на который с детьми лучше не путешествовать — островная страна Мальта. Она привлекает туристов незабываемыми пейзажами, лазурью Средиземного моря, природой. Но подросткам может быть скучно, поскольку инфраструктура больше рассчитана на взрослых: есть достаточно экскурсий к историческим и культурным достопримечательностям, а из развлечений — пляж и отельные активности.

За путевку нужно отдать около 53 325 грн. Столько стоит поселение на шесть ночей в четырехзвездочном отеле по системе "все включено". Для маленьких посетителей предусмотрели игровую площадку и бассейн, а также услуги аниматоров.

Путевка на Мальту. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, летом 2025 года американская международная транспортная компания Uber планирует запустить прогулки на вертолетах и лодках. Такая активность появится на одном из популярных курортов Италии — острове Капри вдоль побережья Амальфи.

Также мы писали, на каких островах украинцы могут отдыхать в течение двух недель за 500 долларов. Этой суммы хватит на проживание в отеле и питание. Но придется поселиться в общем номере для максимальной экономии средств.