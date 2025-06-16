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Головна Економіка Острів мрії за 500 доларів — куди бюджетно поїхати на два тижні

Острів мрії за 500 доларів — куди бюджетно поїхати на два тижні

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Дата публікації: 16 червня 2025 07:20
Відпустка на острові мрії — куди українцям поїхати за 500 доларів на два тижні
Пляж Порту-Санту. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Який острів обрати для відпочинку Що ще варто знати українцям

Щоб незабутньо відпочити на острові мрії, не обов’язково витрачати неймовірні суми. Поїздка на курорт може бути бюджетною за умови правильної організації. Треба лише знайти недорогий готель, щоб вкластися у 500 доларів разом із витратами на харчування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть відпочивати за 500 доларів упродовж двох тижнів.

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Який острів обрати для відпочинку

Популярним рішенням є Крит — відомий грецький острів, який підходить для туристів з обмеженим бюджетом. Його широкі піщані пляжі, колоритна атмосфера та галасливі розваги приваблюють мандрівників з усього світу. Аби вкластися в 500 доларів на два тижні, доведеться поселитися в загальному чотиримісному номері.

Проживання в хостелі Matala обійдеться українцям у 13 072 грн (період з 7 по 20 липня 2025 року). Відстань до пляжу — аж 800 метрів, але на території є відкритий басейн і безліч місцевих розваг, тому сумувати гостям не доведеться. На харчування та додаткові витрати залишиться приблизно 7 000 грн, або 170 доларів.

Острів мрії за 500 доларів — куди бюджетно поїхати на два тижні - фото 1
Бюджетні готелі на острові Крит. Фото: скриншот

Ще один острів, на якому мріють побувати туристи — Порту-Санту. Він розташований у північній частині Атлантичного океану, входить в архіпелаг Мадейра. Локація маленька, але забезпечує відпочивальників шикарним піщаним 9-кілометровим пляжем з унікальним дрібним шовковистим піском, який має терапевтичні властивості.

За проживання у спільному 10-місному номері (Porto Santo Destination) протягом 14 днів потрібно заплатити 13 272 грн. З вікон відкривається неймовірний краєвид на пляж і блакить океану. Навряд чи комусь захочеться покидати острів, схожий на райський куточок.

Острів мрії за 500 доларів — куди бюджетно поїхати на два тижні - фото 2
Бюджетний готель на острові Порту-Санту. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть відвідати популярні курорти, заплативши за путівки лише 300 доларів. Стільки коштує відпочинок у Болгарії та Туреччині. Звісно, готель буде не найкращим, зате вдасться заощадити кошти на додаткові розваги.

Також ми писали, скільки пенсіонерам треба грошей, аби поїхати на курорт за системою обслуговування "все включено". Готель у Болгарії обійдеться туристам лише у 12 198 грн за чотири дні. А Чорногорія коштуватиме від 16 000 грн.

поїздки відпочинок курорти ціни острів
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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