Острів, який перебуває під контролем Франції та Іспанії

Незвичайний острів, розташований одночасно у Франції та Іспанії
Залежно від того, в яку пору року ви перебуваєте біля Фазанового острова, залежить в якій країні ви насправді знаходитесь. Острів перебуває під спільним управлінням Франції та Іспанії.
Про це пише The Sun.
Чому варто відвідати Фазановий острів
Зазначається, що довжина острова складає 200 метрів, а ширина — 40 метрів.
Острів змінює національну приналежність кожні пів року: з 1 лютого по 31 липня він перебуває під контролем Іспанії, а з 1 серпня по 31 січня — під владою Франції.
Таку домовленість між країнами було зафіксовано у Піренейському мирному договорі, підписаному 7 листопада 1659 року. Документ завершив франко-іспанську війну та встановив кордон між двома країнами.
Посеред острова знаходиться моноліт, який є пам'ятним каменем в центрі острова. Напис на моноліті з одного боку іспанською, а з іншого — французькою мовами.
Попри назву, на острові не водяться фазан. Проте він є домом для перелітних птахів, диких тварин та зелених крижнів.
Острів можна відвідати лише декілька днів на рік. Занотуйте треті вихідні вересня, оскільки саме тоді у Франції проводяться Дні відкритих дверей спадщини, які називаються Journées du Patrimoine (Дні спадщини). Саме тоді острів відкривають для туристів.
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