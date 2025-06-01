Острів, який перебуває під контролем Франції та Іспанії

Фазановий острів. Фото: bidasoaturismo.com

Залежно від того, в яку пору року ви перебуваєте біля Фазанового острова, залежить в якій країні ви насправді знаходитесь. Острів перебуває під спільним управлінням Франції та Іспанії.

Про це пише The Sun.

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Зазначається, що довжина острова складає 200 метрів, а ширина — 40 метрів.

Острів змінює національну приналежність кожні пів року: з 1 лютого по 31 липня він перебуває під контролем Іспанії, а з 1 серпня по 31 січня — під владою Франції.

Таку домовленість між країнами було зафіксовано у Піренейському мирному договорі, підписаному 7 листопада 1659 року. Документ завершив франко-іспанську війну та встановив кордон між двома країнами.

Посеред острова знаходиться моноліт, який є пам'ятним каменем в центрі острова. Напис на моноліті з одного боку іспанською, а з іншого — французькою мовами.

Фазановий острів. Фото: zeka_sahibi / Instagram

Попри назву, на острові не водяться фазан. Проте він є домом для перелітних птахів, диких тварин та зелених крижнів.

Острів можна відвідати лише декілька днів на рік. Занотуйте треті вихідні вересня, оскільки саме тоді у Франції проводяться Дні відкритих дверей спадщини, які називаються Journées du Patrimoine (Дні спадщини). Саме тоді острів відкривають для туристів.

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