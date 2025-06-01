Остров, который находится под контролем Франции и Испании

Фазаний остров. Фото: bidasoaturismo.com

В зависимости от того, в какое время года вы находитесь возле Фазанового острова, зависит в какой стране вы на самом деле находитесь. Остров находится под совместным управлением Франции и Испании.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит посетить Фазановый остров

Отмечается, что длина острова составляет 200 метров, а ширина - 40 метров.

Остров меняет национальную принадлежность каждые полгода: с 1 февраля по 31 июля он находится под контролем Испании, а с 1 августа по 31 января — под властью Франции.

Такая договоренность между странами была зафиксирована в Пиренейском мирном договоре, подписанном 7 ноября 1659 года. Документ завершил франко-испанскую войну и установил границу между двумя странами.

Посреди острова находится монолит, который является памятным камнем в центре острова. Надпись на монолите с одной стороны на испанском, а с другой — на французском языках.

Фазаний остров. Фото: zeka_sahibi / Instagram

Несмотря на название, на острове не водятся фазаны. Однако он является домом для перелетных птиц, диких животных и зеленых льдин.

Остров можно посетить лишь несколько дней в году. Запишите третьи выходные сентября, поскольку именно тогда во Франции проводятся Дни открытых дверей наследия, которые называются Journées du Patrimoine (Дни наследия). Именно тогда остров открывают для туристов.

Напомним, мы рассказывали, как в Южной Корее заботятся о семьях офисных работников. Также мы писали о полезных приложениях для туристов.