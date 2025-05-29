В Південній Кореї створюють дитячі садочки в офісних центрах

Мама з дитиною. Фото: Freepik

У Південній Кореї зростає популярність нового підходу до поєднання роботи й батьківства — дитячі садки прямо в торгових центрах. Матір та батько можуть побачитись зі своїм малюком просто під час обідньої перерви.

Про це розповіла користувачка moietymee в Instagram.

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Українка поділилася враженнями від візиту до одного з офісних центрів Сеула. Дівчина розповіла, що на першому поверсі таких будівель зазвичай розташовані ресторани, кав'ярні та магазини.

На другому поверсі такої будівлі була розташована дитяча кімната оформлена в стиль KakaoTalk (дитячий додаток популярний в Кореї). З'ясувалось, що цей дитячий садок був створений спеціально для батьків, які працюють в стінах цього та сусідніх офісних центрів.

Батьки мають можливість просто під час своєї обідньої перерви прийти та погратись зі своїми малюками. Проте українка зауважила, що нині така практика поки не є поширеною.

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