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В Південній Кореї облаштовують дитячі садки в офісних центрах

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Дата публікації: 29 травня 2025 22:20
В Південній Кореї створюють дитячі садочки в офісних центрах
Мама з дитиною. Фото: Freepik

У Південній Кореї зростає популярність нового підходу до поєднання роботи й батьківства — дитячі садки прямо в торгових центрах. Матір та батько можуть побачитись зі своїм малюком просто під час обідньої перерви.

Про це розповіла користувачка moietymee в Instagram.

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Українка поділилася враженнями від візиту до одного з офісних центрів Сеула. Дівчина розповіла, що на першому поверсі таких будівель зазвичай розташовані ресторани, кав'ярні та магазини.

На другому поверсі такої будівлі була розташована дитяча кімната оформлена в стиль KakaoTalk (дитячий додаток популярний в Кореї). З'ясувалось, що цей дитячий садок був створений спеціально для батьків, які працюють в стінах цього та сусідніх офісних центрів.

Батьки мають можливість просто під час своєї обідньої перерви прийти та погратись зі своїми малюками. Проте українка зауважила, що нині така практика поки не є поширеною.

Нагадаємо, ми розповідали, що через пророцтво ясновидиці туристи бояться летіти до Японії. Також ми писали, чому не варто допомагати випадковим перехожим на вулицях Китаю.

діти подорож Південна Корея дитячі садочки туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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