Одне з міст Африки стало цікавим для туристів

Африканський Дубай — неймовірне мега-місто з розкішними будинками
Одне з густонаселених та найбагатших міст Африки Лагос (Нігерія) стрімко зростає. Одного дня воно може скласти конкуренцію Дубаю.
Про це пише Daily Express.
Чому Лагос став цікавим для інвесторів з усього світу
Сьогодні африканський Лагос вважається шостим за чисельністю населення мегаполісом на планеті. Приблизно 20 мільйонів мешканців проживають на площі близько 1200 квадратних миль, а щорічний приріст населення становить 6%.
Цим містом почали цікавитись інвестори, які вкладають великі кошти в будівництво нерухомості в ОАЕ. Вони вважають ринок нерухомості перспективним в Лагосі через його доступність і культурну значущість.
Проте багато мешканців Лагосу живуть у неформальних поселеннях з обмеженим доступом до чистої води, електрики та санітарії.
Високий рівень трафіку і системи громадського транспорту, які не встигають за попитом, також є проблемою, хоча чиновники працюють над їх вирішенням.
Однак експерти попереджають, що необхідні значні інвестиції в інфраструктуру та міське планування, щоб уникнути серйозних проблем, з якими можу зіштовхнутись це місто.
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