Одне з міст Африки стало цікавим для туристів

Площа Тінубу в Нігерії. Фото: З відкритих джерел

Одне з густонаселених та найбагатших міст Африки Лагос (Нігерія) стрімко зростає. Одного дня воно може скласти конкуренцію Дубаю.

Про це пише Daily Express.

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Сьогодні африканський Лагос вважається шостим за чисельністю населення мегаполісом на планеті. Приблизно 20 мільйонів мешканців проживають на площі близько 1200 квадратних миль, а щорічний приріст населення становить 6%.

Цим містом почали цікавитись інвестори, які вкладають великі кошти в будівництво нерухомості в ОАЕ. Вони вважають ринок нерухомості перспективним в Лагосі через його доступність і культурну значущість.

Проте багато мешканців Лагосу живуть у неформальних поселеннях з обмеженим доступом до чистої води, електрики та санітарії.

Брод-стріт в Нігерії. Фото: З відкритих джерел

Високий рівень трафіку і системи громадського транспорту, які не встигають за попитом, також є проблемою, хоча чиновники працюють над їх вирішенням.

Однак експерти попереджають, що необхідні значні інвестиції в інфраструктуру та міське планування, щоб уникнути серйозних проблем, з якими можу зіштовхнутись це місто.

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