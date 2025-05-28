Один из городов Африки стал интересным для туристов

Площадь Тинубу в Нигерии. Фото: Из открытых источников

Один из самых густонаселенных и богатых городов Африки Лагос (Нигерия) стремительно растет. Однажды он может составить конкуренцию Дубаю.

Об этом пишет Daily Express.

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Почему Лагос стал интересным для инвесторов со всего мира

Сегодня африканский Лагос считается шестым по численности населения мегаполисом на планете. Примерно 20 миллионов жителей проживают на площади около 1200 квадратных миль, а ежегодный прирост населения составляет 6%.

Этим городом начали интересоваться инвесторы, которые вкладывают большие средства в строительство недвижимости в ОАЭ. Они считают рынок недвижимости перспективным в Лагосе из-за его доступности и культурной значимости.

Однако многие жители Лагоса живут в неформальных поселениях с ограниченным доступом к чистой воде, электричеству и санитарии.

Брод-стрит в Нигерии. Фото: Из открытых источников

Высокий уровень трафика и системы общественного транспорта, которые не успевают за спросом, также являются проблемой, хотя чиновники работают над их решением.

Однако эксперты предупреждают, что необходимы значительные инвестиции в инфраструктуру и городское планирование, чтобы избежать серьезных проблем, с которыми может столкнуться этот город.

Напомним, мы писали о пушистом нарушителе в Таиланде. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.