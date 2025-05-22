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В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських

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Дата публікації: 22 травня 2025 14:15
В Таїланді заарештували кота — фото
Пухнастий порушник в Таїланді. Фото: mothership.sg

Тайська поліція "затримала" пухнастика за напад на поліцейських. На порушника навіть завели справу.

Про це повідомляє Mothership.

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Повідомляється, що поліція знайшла на вулицях Бангкока загубленого кота та намагалася забрати його, щоб знайти господарів. Проте пухнастий не довірився правоохоронцям та покусав їх.

Патрульні "відкрили справу" на кота та навіть взяли відбитки лап. Пухнастий провів у відділку декілька днів, поки його не забрали господарі.

В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських - фото 1
"Порушник" в Таїланді. Фото: mothership.sg
В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських - фото 2
Кіт покусав патурльних. Фото: mothership.sg
В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських - фото 3
В кота беруть відбитки лапок. Фото: mothership.sg
В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських - фото 4
На кота в Таїланді "завели справу". Фото: mothership.sg

Нагадаємо, ми писали про найнебезпечніші локації у світі. Також турист поділився враженнями від китайської кухні.

Таїланд порушення закордон домашні тварини кіт
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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