В Таїланді заарештували кота — фото

В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських
Тайська поліція "затримала" пухнастика за напад на поліцейських. На порушника навіть завели справу.
Про це повідомляє Mothership.
Поліція Таїланду арештувала кота
Повідомляється, що поліція знайшла на вулицях Бангкока загубленого кота та намагалася забрати його, щоб знайти господарів. Проте пухнастий не довірився правоохоронцям та покусав їх.
Патрульні "відкрили справу" на кота та навіть взяли відбитки лап. Пухнастий провів у відділку декілька днів, поки його не забрали господарі.
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