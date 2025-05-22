В Таїланді заарештували кота — фото

Пухнастий порушник в Таїланді. Фото: mothership.sg

Тайська поліція "затримала" пухнастика за напад на поліцейських. На порушника навіть завели справу.

Про це повідомляє Mothership.

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Повідомляється, що поліція знайшла на вулицях Бангкока загубленого кота та намагалася забрати його, щоб знайти господарів. Проте пухнастий не довірився правоохоронцям та покусав їх.

Патрульні "відкрили справу" на кота та навіть взяли відбитки лап. Пухнастий провів у відділку декілька днів, поки його не забрали господарі.

"Порушник" в Таїланді. Фото: mothership.sg

Кіт покусав патурльних. Фото: mothership.sg

В кота беруть відбитки лапок. Фото: mothership.sg

На кота в Таїланді "завели справу". Фото: mothership.sg

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