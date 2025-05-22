В Таиланде арестовали кота - фото

Пушистый нарушитель в Таиланде. Фото: mothership.sg

Тайская полиция "задержала" пушистика за нападение на полицейских. На нарушителя даже завели дело.

Об этом сообщает Mothership.

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Сообщается, что полиция нашла на улицах Бангкока потерянного кота и пыталась забрать его, чтобы найти хозяев. Однако пушистый не доверился правоохранителям и покусал их.

Патрульные "открыли дело" на кота и даже взяли отпечатки лап. Пушистый провел в отделении несколько дней, пока его не забрали хозяева.

"Нарушитель" в Таиланде. Фото: mothership.sg

Кот покусал патурльных. Фото: mothership.sg

У кота берут отпечатки лапок. Фото: mothership.sg

На кота в Таиланде "завели дело". Фото: mothership.sg

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