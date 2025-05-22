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В Таиланде задержали пушистика, который напал на полицейских

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Дата публикации 22 мая 2025 14:15
В Таиланде арестовали кота - фото
Пушистый нарушитель в Таиланде. Фото: mothership.sg

Тайская полиция "задержала" пушистика за нападение на полицейских. На нарушителя даже завели дело.

Об этом сообщает Mothership.

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Сообщается, что полиция нашла на улицах Бангкока потерянного кота и пыталась забрать его, чтобы найти хозяев. Однако пушистый не доверился правоохранителям и покусал их.

Патрульные "открыли дело" на кота и даже взяли отпечатки лап. Пушистый провел в отделении несколько дней, пока его не забрали хозяева.

В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських - фото 1
"Нарушитель" в Таиланде. Фото: mothership.sg
В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських - фото 2
Кот покусал патурльных. Фото: mothership.sg
В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських - фото 3
У кота берут отпечатки лапок. Фото: mothership.sg
В Таїланді затримали пухнастого, який напав на поліцейських - фото 4
На кота в Таиланде "завели дело". Фото: mothership.sg

Напомним, мы писали о самых опасных локациях в мире. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.

Таиланд нарушения заграница домашние питомцы кот
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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