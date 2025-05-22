В Таиланде арестовали кота - фото

В Таиланде задержали пушистика, который напал на полицейских
Пушистый нарушитель в Таиланде. Фото: mothership.sg
Тайская полиция "задержала" пушистика за нападение на полицейских. На нарушителя даже завели дело.
Об этом сообщает Mothership.
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Сообщается, что полиция нашла на улицах Бангкока потерянного кота и пыталась забрать его, чтобы найти хозяев. Однако пушистый не доверился правоохранителям и покусал их.
Патрульные "открыли дело" на кота и даже взяли отпечатки лап. Пушистый провел в отделении несколько дней, пока его не забрали хозяева.
Напомним, мы писали о самых опасных локациях в мире. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.
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