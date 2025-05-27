В якій країні у McDonald's продають алкоголь

Заклад McDonald's. Ілюстративне фото: pexels.com

McDonald's в кожній країні відрізняється своїм меню. Турист відвідав один з найкращих швидких ресторанів в Іспанії та поділився своїми враженнями.

Про це пише Daily Express.

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Пиво в McDonald's

Чоловік відвідав ресторан в Бенідормі, з тераси якого відкриваються неймовірні краєвиди. Окрім того, в іспанській філії навіть подають крафтове пиво із назвою McBeer. Турист не міг оминути такий нетиповий для McDonald's напій та замовив до нього McExtreme Tutti Pepperoni та картоплю фрі. Обидві страви йому були не до смаку.

Чоловік також скуштував картоплю фрі Italian Taster McShaker. Він поклав її в пакет і потряс, щоб перемішати зі спеціями та олією. Проте і ця страва йому не сподобалася.

А ось пиво, на думку мандрівника, було доволі смачним і він радить його скуштувати кожному, хто планує свій візит до іспанського Бенідорма.

Нагадаємо, ми писали про пухнастого порушника в Таїланді. Також турист поділився враженнями від китайської кухні.