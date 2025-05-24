Як обрати хороший готель — поради мандрівникам

Туристка насолоджується кавою в номері готелю. Фото: Freepik

Вибір готелю здається простою задачею — переглянув фото, почитав відгуки, забронював. Проте насправді це справжній квест. Власники готелів нерідко обманюють неправдивими фото та відгуками.

Турагент julia_serheieva в TikTok поділилася порадами, як правильно обрати готель та не розчаруватися своїм вибором.

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Фахівець пояснила, що не варто довіряти кількості зірок готелю. За її словами, це не завжди говорить про якісний сервіс та гарні номери.

Турагент розповіла, що часто готелі в Європі не додають собі зірок, щоб не платити величезні податки. В Східних же країнах ситуація навпаки — власники невиправдано додають собі зірок.

Досвідчена туристка також порадила не орієнтуватися на фото готелю, адже часто це просто добре відфотошоплена картинка, а не реальність.

Фахівець порекомендувала обирати готель за відгуками на сайтах booking.com, tripadvisor.com та на сервісі TopHotels.

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