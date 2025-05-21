Райські острови в Азії — чому варто побувати на Філіппінах

Неймовірна країна в Азії, яка налічує понад сім тисяч островів
Філіппіни на південному сході Азії — це рай незайманих пляжів із кришталево чистою водою. Країна налічує понад 7 000 островів.
Про це пише Daily Express.
Чому варто побувати на Філіппінських островах
На думку досвідченого мандрівника Дрю Бінскі, Філіппіни вражають приголомшливими пейзажами та гостинністю.
"Люди дуже привітні, їжа — одна з найбільш недооцінених у світі, і, чесно кажучи, якщо вам потрібні найкращі пляжі, шукайте на Філіппінах", — поділився чоловік.
Турист розповів, що Філіппіни можуть похвалитися надзвичайними пляжами з дрібним білим піском та кришталево чистою водою.
Центральний курортний острів країни Боркай — одне з найвідоміших туристичних місць Філіппін. Він розташований уздовж західного узбережжя. Білосніжні пляжі Боркай прикрашають пальми та десятки пляжів і ресторанів, де відвідувачі можуть охолодитися дешевим пивом за євро та повечеряти обідом з трьох страв на двох за 19 євро.
Нагадаємо, ми писали про найнебезпечніші локації у світі. Також досвідчена туристка розповіла, як безпечно мандрувати самій.
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