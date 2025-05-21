Райские острова в Азии - почему стоит побывать на Филиппинах

Побережье Филиппин. Фото: Pexels

Филиппины на юго-востоке Азии — это рай нетронутых пляжей с кристально чистой водой. Страна насчитывает более 7 000 островов.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит побывать на Филиппинских островах

По мнению опытного путешественника Дрю Бински, Филиппины поражают потрясающими пейзажами и гостеприимством.

"Люди очень приветливы, еда — одна из самых недооцененных в мире, и, честно говоря, если вам нужны лучшие пляжи, ищите на Филиппинах", — поделился мужчина.

Турист рассказал, что Филиппины могут похвастаться чрезвычайными пляжами с мелким белым песком и кристально чистой водой.

Филиппинские острова. Фото: Из открытых источников

Центральный курортный остров страны Боркай — одно из самых известных туристических мест Филиппин. Он расположен вдоль западного побережья. Белоснежные пляжи Боркай украшают пальмы и десятки пляжей и ресторанов, где посетители могут охладиться дешевым пивом за евро и поужинать обедом из трех блюд на двоих за 19 евро.

Напомним, мы писали о самых опасных локациях в мире. Также опытная туристка рассказала, как безопасно путешествовать самой.