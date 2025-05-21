Райские острова в Азии - почему стоит побывать на Филиппинах

Красивая страна в Азии, которая насчитывает 7000 островов
Филиппины на юго-востоке Азии — это рай нетронутых пляжей с кристально чистой водой. Страна насчитывает более 7 000 островов.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит побывать на Филиппинских островах
По мнению опытного путешественника Дрю Бински, Филиппины поражают потрясающими пейзажами и гостеприимством.
"Люди очень приветливы, еда — одна из самых недооцененных в мире, и, честно говоря, если вам нужны лучшие пляжи, ищите на Филиппинах", — поделился мужчина.
Турист рассказал, что Филиппины могут похвастаться чрезвычайными пляжами с мелким белым песком и кристально чистой водой.
Центральный курортный остров страны Боркай — одно из самых известных туристических мест Филиппин. Он расположен вдоль западного побережья. Белоснежные пляжи Боркай украшают пальмы и десятки пляжей и ресторанов, где посетители могут охладиться дешевым пивом за евро и поужинать обедом из трех блюд на двоих за 19 евро.
Напомним, мы писали о самых опасных локациях в мире. Также опытная туристка рассказала, как безопасно путешествовать самой.
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