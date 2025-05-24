Как выбрать хороший отель - советы путешественникам

Турагент рассказала, как выбрать хороший отель для отдыха
Выбор отеля кажется простой задачей — просмотрел фото, почитал отзывы, забронировал. Однако на самом деле это настоящий квест. Владельцы отелей нередко обманывают ложными фото и отзывами.
Турагент julia_serheieva в TikTok поделилась советами, как правильно выбрать отель и не разочароваться своим выбором.
Как не дать владельцам отеля себя обмануть
Специалист объяснила, что не стоит доверять количеству звезд отеля. По ее словам, это не всегда говорит о качественном сервисе и хороших номерах.
Турагент рассказала, что часто отели в Европе не добавляют себе звезд, чтобы не платить огромные налоги. В Восточных же странах ситуация обратная — владельцы неоправданно добавляют себе звезд.
Опытная туристка также посоветовала не ориентироваться на фото отеля, ведь часто это просто хорошо отфотошопенная картинка, а не реальность.
Специалист порекомендовала выбирать отель по отзывам на сайтах booking.com, tripadvisor.com и на сервисе TopHotels.
@julia_serheieva
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