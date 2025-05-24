Как выбрать хороший отель - советы путешественникам

Туристка наслаждается кофе в номере отеля. Фото: Freepik

Выбор отеля кажется простой задачей — просмотрел фото, почитал отзывы, забронировал. Однако на самом деле это настоящий квест. Владельцы отелей нередко обманывают ложными фото и отзывами.

Турагент julia_serheieva в TikTok поделилась советами, как правильно выбрать отель и не разочароваться своим выбором.

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Специалист объяснила, что не стоит доверять количеству звезд отеля. По ее словам, это не всегда говорит о качественном сервисе и хороших номерах.

Турагент рассказала, что часто отели в Европе не добавляют себе звезд, чтобы не платить огромные налоги. В Восточных же странах ситуация обратная — владельцы неоправданно добавляют себе звезд.

Опытная туристка также посоветовала не ориентироваться на фото отеля, ведь часто это просто хорошо отфотошопенная картинка, а не реальность.

Специалист порекомендовала выбирать отель по отзывам на сайтах booking.com, tripadvisor.com и на сервисе TopHotels.

Напомним, мы рассказывали о впечатляющем мосте в Японии, который открывает невероятные виды на гору Фуджи. Также мы писали, что раздражает пассажиров в самолете.