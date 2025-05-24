Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Туризм Турагент рассказала, как выбрать хороший отель для отдыха

Турагент рассказала, как выбрать хороший отель для отдыха

Ua en ru
Дата публикации 24 мая 2025 15:03
Как выбрать хороший отель - советы путешественникам
Туристка наслаждается кофе в номере отеля. Фото: Freepik

Выбор отеля кажется простой задачей — просмотрел фото, почитал отзывы, забронировал. Однако на самом деле это настоящий квест. Владельцы отелей нередко обманывают ложными фото и отзывами.

Турагент julia_serheieva в TikTok поделилась советами, как правильно выбрать отель и не разочароваться своим выбором.

Реклама
Читайте также:

Как не дать владельцам отеля себя обмануть

Специалист объяснила, что не стоит доверять количеству звезд отеля. По ее словам, это не всегда говорит о качественном сервисе и хороших номерах.

Турагент рассказала, что часто отели в Европе не добавляют себе звезд, чтобы не платить огромные налоги. В Восточных же странах ситуация обратная — владельцы неоправданно добавляют себе звезд.

Опытная туристка также посоветовала не ориентироваться на фото отеля, ведь часто это просто хорошо отфотошопенная картинка, а не реальность.

Специалист порекомендовала выбирать отель по отзывам на сайтах booking.com, tripadvisor.com и на сервисе TopHotels.

Напомним, мы рассказывали о впечатляющем мосте в Японии, который открывает невероятные виды на гору Фуджи. Также мы писали, что раздражает пассажиров в самолете.

путешествие мошенничество советы туризм отели
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /