Що найбільше дратує пасажирів в літаку — перелік

Топ-10 речей, які найбільше дратують пасажирів в літаку
Подорож літаком — це завжди пригода, проте не завжди приємна. Навіть якщо ви вигідно придбали авіаквиток з місцем у вікна, переліт може перетворитися на справжнє випробування.
Про це пише Daily Express.
Поведінка пасажирів, що дратує
Представники страхової компанії Staysure опитали 2000 пасажирів та з'ясували, які речі найбільше їх турбують та дратують під час польотів.
Більше 36% пасажирів дратують діти, які б'ють ногою по спинці стільця та голосно плачуть.
Дослідження також показало, що 14% пасажирів дратують інші мандрівники, які починають забирати свої валізи з верхніх шафок, коли літак ще не приземлився. У список також увійшли гучні розмови та користування телефоном без навушників.
Топ-10 речей у поведінці пасажирів, які дратують інших
- діти, які штовхають спинку крісла;
- діти, які плачуть або порушують спокій;
- пасажири, що відкидають сидіння;
- п'яні пасажири;
- використання смартфону без навушників;
- гучні розмови;
- люди, які довго кладуть валізи до верхньої шафки під час посадки;
- люди встають, які починають забирати свої валізи до того, як літак приземлиться;
- люди, що голосно сміються;
- пасажири, що тягнуть спинку вашого крісла, щоб встати.
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