Що найбільше дратує пасажирів в літаку — перелік

Дитина подорожує літаком. Фото: Pinterest

Подорож літаком — це завжди пригода, проте не завжди приємна. Навіть якщо ви вигідно придбали авіаквиток з місцем у вікна, переліт може перетворитися на справжнє випробування.

Про це пише Daily Express.

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Поведінка пасажирів, що дратує

Представники страхової компанії Staysure опитали 2000 пасажирів та з'ясували, які речі найбільше їх турбують та дратують під час польотів.

Більше 36% пасажирів дратують діти, які б'ють ногою по спинці стільця та голосно плачуть.

Дослідження також показало, що 14% пасажирів дратують інші мандрівники, які починають забирати свої валізи з верхніх шафок, коли літак ще не приземлився. У список також увійшли гучні розмови та користування телефоном без навушників.

Пасажири в літаку. Фото: Freepik

Топ-10 речей у поведінці пасажирів, які дратують інших

діти, які штовхають спинку крісла; діти, які плачуть або порушують спокій; пасажири, що відкидають сидіння; п'яні пасажири; використання смартфону без навушників; гучні розмови; люди, які довго кладуть валізи до верхньої шафки під час посадки; люди встають, які починають забирати свої валізи до того, як літак приземлиться; люди, що голосно сміються; пасажири, що тягнуть спинку вашого крісла, щоб встати.

Нагадаємо, ми розповідали про найнебезпечніший автобусний маршрут у світі. Також ми писали, що Disneyland незабаром з'явиться на Близькому Сході.