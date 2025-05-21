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Топ-10 речей, які найбільше дратують пасажирів в літаку

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Дата публікації: 21 травня 2025 18:36
Що найбільше дратує пасажирів в літаку — перелік
Дитина подорожує літаком. Фото: Pinterest

Подорож літаком — це завжди пригода, проте не завжди приємна. Навіть якщо ви вигідно придбали авіаквиток з місцем у вікна, переліт може перетворитися на справжнє випробування.

Про це пише Daily Express.

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Поведінка пасажирів, що дратує

Представники страхової компанії Staysure опитали 2000 пасажирів та з'ясували, які речі найбільше їх турбують та дратують під час польотів.

Більше 36% пасажирів дратують діти, які б'ють ногою по спинці стільця та голосно плачуть.

Дослідження також показало, що 14% пасажирів дратують інші мандрівники, які починають забирати свої валізи з верхніх шафок, коли літак ще не приземлився. У список також увійшли гучні розмови та користування телефоном без навушників.

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Пасажири в літаку. Фото: Freepik

Топ-10 речей у поведінці пасажирів, які дратують інших

  1. діти, які штовхають спинку крісла;
  2. діти, які плачуть або порушують спокій;
  3. пасажири, що відкидають сидіння;
  4. п'яні пасажири;
  5. використання смартфону без навушників;
  6. гучні розмови;
  7. люди, які довго кладуть валізи до верхньої шафки під час посадки;
  8. люди встають, які починають забирати свої валізи до того, як літак приземлиться;
  9. люди, що голосно сміються;
  10. пасажири, що тягнуть спинку вашого крісла, щоб встати.

Нагадаємо, ми розповідали про найнебезпечніший автобусний маршрут у світі. Також ми писали, що Disneyland незабаром з'явиться на Близькому Сході.

авіарейси авіаквитки подорож туризм пассажиры
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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